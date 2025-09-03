Antony khóc rưng rức, nói thật lòng sau khi rời Man Utd

Antony đã rời Man Utd để chuyển tới khoác áo của Real Betis với giá 21,7 triệu bảng (khoảng 25 triệu euro) vào ngày cuối thị trường chuyển nhượng. Đây là thương vụ lỗ nặng của Man Utd khi họ từng chi tới 85,5 triệu bảng để chiêu mộ ngôi sao người Brazil từ Ajax vào năm 2022.

Antony không kìm được nước mắt trong buổi ra mắt Real Betis (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Man Utd cũng có thể thở phào khi đẩy được “hàng thải” rời khỏi Old Trafford, thay vì để cầu thủ này ngồi không và trả lương cao.

Antony không xa lạ với Real Betis khi từng thi đấu thành công khi gia nhập CLB theo dạng cho mượn ở nửa sau mùa giải trước. Anh đã góp công giúp CLB Tây Ban Nha lọt vào chung kết Europa Conference League.

Kể từ khi trở lại Man Utd, Antony đã tập luyện một mình và “giam mình” trong khách sạn 40 ngày. Do đó, tiền đạo này không giấu được sự xúc động khi chuyển tới thi đấu cho Real Betis. Antony nghẹn ngào chia sẻ trong nước mắt: “Những gì xảy ra ở Manchester, chỉ tôi mới biết thời gian đó khó khăn như thế nào.

Tôi thực sự xin lỗi mọi người. Tôi đã phải tập luyện một mình. Tuy nhiên, tôi xem đó là một phần của cuộc sống. Tôi biết khoảnh khắc này sẽ đến. Tôi chỉ xem những khó khăn ở Man Utd như câu chuyện trong quá khứ.

Antony thừa nhận đã trải qua thời gian vô cùng khó khăn ở Man Utd (Ảnh: Getty).

Seville đẹp hơn Manchester nhiều. Cuối cùng, tôi cũng đã tới đây. Mọi người đều biết rằng tôi rất muốn trở lại trong Real Betis. Tôi đã một mình ở trong khách sạn 40 ngày tại Manchester. Điều đó vô cùng khó khăn.

Bây giờ, khi có nhiều thời gian hơn, chúng tôi còn rất nhiều điều phải làm và nhiều thứ cần phải đạt được”.

Antony là một trong những bản hợp đồng tệ nhất dưới thời HLV Ten Hag. Cũng trong ngày cuối thị trường chuyển nhượng, một gương mặt khác được HLV người Hà Lan đưa về Old Trafford là Rasmus Hojlund cũng ra đi.

Tiền đạo người Đan Mạch tới Napoli theo dạng cho mượn, kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 38 triệu bảng. Đây cũng là thương vụ lỗ nặng của Quỷ đỏ khi họ từng chi tới 64 triệu bảng để chiêu mộ Hojlund từ Atalanta.