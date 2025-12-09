Man Utd "nghiền nát" Wolves, áp sát top 4 Ngoại hạng Anh

Man Utd đã vươn lên vị trí thứ 6 tại giải Ngoại hạng Anh sau chiến thắng áp đảo 4–1 trước đội cuối bảng Wolves ở vòng 15, qua đó kéo dài chuỗi bất bại trên sân khách lên con số 5 (thắng 3, hòa 2).

Rơi xuống đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn hai điểm sau 14 vòng đấu, Wolves hiểu rằng họ buộc phải thể hiện một màn trình diễn tích cực trước Man Utd, đội bóng cũng có khởi đầu mùa giải kém cỏi. Dù vậy, chính thầy trò Ruben Amorim mới là những người nhập cuộc tốt hơn, với hai cơ hội sớm thuộc về Diogo Dalot và Bryan Mbeumo nhưng đều bị Sam Johnstone cản phá xuất sắc.

Các cầu thủ Man Utd ăn mừng bàn mở tỷ số (Ảnh: Getty).

Không lâu sau, Man Utd bất ngờ mở tỷ số ở phút 25 khi Casemiro cắt bóng từ Andre ở giữa sân rồi chuyền cho cựu cầu thủ Wolves, Matheus Cunha, trước khi cầu thủ người Brazil kiến tạo để Bruno Fernandes dễ dàng dứt điểm cận thành.

Tiếp tục đẩy cao đội hình, Man Utd suýt nhân đôi cách biệt khi cú sút của Cunha bị Toti Gomes phá ra ngay trên vạch vôi. Ở chiều ngược lại, Jean-Ricner Bellegarde đáp trả bằng một pha nã đại bác từ xa nhưng bóng đi chệch khung thành.

Những pha bóng này báo hiệu sức ép ngày càng lớn lên phía đội chủ nhà. Và đúng như vậy, Wolves đã kịp gỡ hòa trước khi hiệp một kết thúc: từ đường chuyền trả ngược của David Moller Wolfe, Bellegarde tung cú sút đẹp mắt vào góc xa, ghi bàn đầu tiên của anh cho Wolves kể từ tháng 10.

Kịch bản quen thuộc lặp lại đầu hiệp hai, Man Utd nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn khi Dalot xuyên phá hàng thủ Wolves rồi căng ngang để Mbeumo dứt điểm vào lưới trống. Hưng phấn dâng cao, "Quỷ đỏ" tiếp tục nới rộng cách biệt ngay phút 62, khi đường chuyền chuẩn xác của Fernandes được Mason Mount tận dụng với pha vô lê đẹp mắt, mang về bàn thắng thứ ba của anh tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Cunha đối đầu với đội bóng cũ (Ảnh: Getty).

Thế trận một chiều vẫn tiếp diễn trong 20 phút cuối. Sau khi Cunha và Amad Diallo lần lượt bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, Man Utd được hưởng phạt đền ở phút 82 vì Yerson Mosquera để bóng chạm tay trong vòng cấm. Fernandes bình tĩnh thực hiện cú đá vào góc dưới bên trái, ấn định chiến thắng 4–1, đồng thời đẩy Wolves vào thất bại thứ 8 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh và chắc chắn xếp cuối bảng khi Giáng sinh cận kề.