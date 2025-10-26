Man Utd đánh bại Brighton, vươn lên top 4 Ngoại hạng Anh

Man Utd đã nối dài chuỗi trận thắng tại Ngoại hạng Anh lên con số ba, đồng thời có chiến thắng thứ tư liên tiếp trên sân nhà sau khi đánh bại Brighton & Hove Albion với tỷ số 4-2 trong một trận đấu đầy kịch tính.

Sau chiến thắng vang dội tại Anfield tuần trước, Man Utd suýt nữa phải trải qua cú sốc trên sân Old Trafford khi Danny Welbeck có cơ hội mở tỷ số từ rất sớm. Nhưng thủ môn Senne Lammens vẫn cho thấy sự chắc chắn với pha bắt bóng an toàn cứu thua cho đội chủ nhà.

Brighton khởi đầu mạnh mẽ tại Old Trafford (Ảnh: Getty).

Đội bóng của Ruben Amorim phải chịu thiệt thòi khi Amad Diallo bị Maxim De Cuyper phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng cả trọng tài Anthony Taylor lẫn VAR đều không can thiệp. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã chuyển hóa sự bất bình thành bàn thắng mở tỷ số ở giữa hiệp một, khi tân binh đắt giá Matheus Cunha tung cú sút từ rìa vòng cấm, ghi bàn thắng đầu tiên cho đội chủ sân Old Trafford ở phút 24.

Bàn thắng thứ hai của Man Utd, dù không đẹp mắt bằng, đã giúp giảm bớt căng thẳng tại Old Trafford. Phút 34, từ một đường chuyền hỏng của Jan Paul van Hecke, Luke Shaw cướp bóng rồi chuyền cho Casemiro. Cú sút từ khoảng cách 24m của tiền vệ người Brazil đập vào Yasin Ayari đổi hướng đi vào lưới, đánh bại thủ môn Bart Verbruggen.

Thủ thành người Hà Lan sau đó đã có pha cứu thua xuất sắc khi cản phá cú sút cận thành của Bruno Fernandes chỉ năm phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Man Utd kiểm soát thế trận tốt hơn trong hiệp hai, dù có một chút tranh cãi về bàn thắng thứ ba khi Brighton cho rằng có lỗi trong quá trình triển khai bóng.

Phút 61, Bryan Mbeumo khôn khéo tung cú sút từ trong vòng cấm, đưa bóng qua hai chân hậu vệ đội khách và ghi bàn thắng thứ ba cho đội chủ nhà. Sau khi dẫn ba bàn, Man Utd bắt đầu có sự điều chỉnh nhân sự với sự xuất hiện của Ayden Heaven, Kobbie Mainoo và Patrick Dorgu.

Bryan Mbeumo ăn mừng sau khi ghi bàn thắng thứ ba cho Man Utd vào lưới Brighton (Ảnh: Getty).

Sự thay đổi này khiến đội hình của Man Utd không còn chắc chắn như trước. HLV Fabian Hurzeler của Brighton tỏ ra tức giận khi Dorgu chỉ nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Yankuba Minteh. Tuy nhiên, “công lý” dường như đã được thiết lập từ quả đá phạt sau đó, khi Danny Welbeck thực hiện một cú cứa lòng đẹp mắt vào góc cao khung thành, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút 75.

Sau bàn thắng, Brighton đã chơi thứ bóng đá hay nhất của họ trong những phút cuối, đồng thời khiến Man Utd đối mặt với nhiều áp lực để kéo dài chuỗi trận bất bại tại Old Trafford lên con số bốn. Đến phút bù giờ thứ 2, Charalampos Kostoulas xuất hiện đúng lúc để đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của James Milner, rút ngắn tỷ số xuống 2-3 và khiến hy vọng có điểm của đội khách lại ùa về.

Tuy nhiên, đoàn quân của Hurzeler không thể tìm được bàn gỡ hòa. Khi cảm nhận được nguy cơ mất điểm, Man Utd đã giành lại thế trận trong những phút còn lại. Phút bù giờ thứ 6, Man Utd lấy bóng từ đường chuyền hỏng của Brighton bên phần sân nhà của đội khách, và Mbeumo tung cú dứt điểm đưa bóng vào nóc lưới, mang về chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Ngoại hạng Anh lần đầu tiên dưới thời Amorim một cách đầy ấn tượng.