Man Utd khủng hoảng nghiêm trọng, HLV Amorim đau đầu vì Bruno Fernandes

Bruno Fernandes sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng vì chấn thương gân kheo gặp phải trong trận thua Aston Villa cuối tuần qua. Tiền vệ người Bồ Đào Nha là một trong 7 cầu thủ của Man Utd vắng mặt ở cuộc tiếp đón Newcastle trên sân Old Trafford vào lúc 3h ngày 27/12.

Chấn thương của Bruno Fernandes khiến Man Utd gặp khó khăn về lực lượng (Ảnh: Getty).

Ngoài Bruno Fernandes, Man Utd còn không có sự phục vụ của các cầu thủ như Kobbie Mainoo, Matthijs De Ligt và Harry Maguire vì chấn thương. Bên cạnh đó, Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui cũng vắng mặt vì trở về tập trung đội tuyển quốc gia tham dự giải vô địch châu Phi (CAN) 2025.

Đây là lần đầu tiên Bruno Fernandes phải nghỉ thi đấu dài ngày kể từ khi gia nhập Man Utd vào năm 2019. Trong quá khứ, anh chỉ vắng mặt hai trận vì chấn thương và một trận vì bị ốm. HLV Amorim thừa nhận không thể thay thế tiền vệ người Bồ Đào Nha nhưng tin rằng đây là cơ hội tốt cho các cầu thủ còn lại.

Vị HLV sinh năm 1985 cho biết: “Tôi không thể thay thế Bruno. Tôi đã nói điều đó với toàn đội. Chúng tôi cần nhìn vào mặt tích cực rằng sự vắng mặt của Bruno sẽ là cơ hội cho những cầu thủ khác.

Chúng tôi hiểu rằng không thể phụ thuộc vào một cầu thủ. Đôi khi, đội bóng dựa vào Bruno trong khâu tổ chức và sáng tạo. Cậu ấy hiểu mọi vị trí trên sân, chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Ở mỗi tình huống cố định, hay khi có sự thay đổi nhân sự, Bruno luôn là người chỉ đạo các đồng đội đứng ở đâu, làm gì. Ngoài Bruno, chúng tôi còn mất cả Mbeumo và Diallo nữa. Đây là tổn thất rất lớn”.

Man Utd vắng tới 7 cầu thủ trong trận đấu với Newcastle vào đêm nay (Ảnh: Getty).

HLV Amorim hy vọng sẽ có cầu thủ sẵn sàng bước lên đảm nhận vai trò thủ lĩnh của Bruno Fernandes. Ông nói thêm: “Đây là cơ hội để các cầu thủ khác bước lên và cho thấy khả năng lãnh đạo mà đội bóng cần. Những người như Lisandro Martinez, Luke Shaw và nhiều cầu thủ khác phải làm điều đó.

Chúng tôi cần có nhiều thủ lĩnh hơn trong tập thể, bởi chấn thương hoàn toàn có thể xảy ra với Bruno. Điều này không thường xuyên, nhưng vẫn có thể xảy ra. Đó là cơ hội lớn cho các cầu thủ còn lại”.

Tình hình chấn thương nghiêm trọng buộc Amorim phải tung hai cầu thủ trẻ Jack Fletcher và Shea Lacey vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Aston Villa. Tuy vậy, HLV của Man Utd vẫn tỏ ra lạc quan về khả năng vượt khó của đội bóng.

Ông chia sẻ: “Tôi tin rằng chúng tôi có thể thắng bất kỳ trận đấu nào. Dĩ nhiên, chúng tôi đang gặp một số vấn đề. Nhưng ngay cả khi thiếu nhiều cầu thủ ở thời điểm này, tôi vẫn tin vào đội bóng và tin rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng. Mọi thứ sẽ khó khăn hơn nhưng tôi tin tưởng các cầu thủ. Nếu toàn đội thực sự tập trung, chúng tôi hoàn toàn có thể thắng.

Chúng tôi vẫn còn những phương án khác, có thể sẽ phải thử những cách chơi khác nhau. Tôi nghĩ Jack Fletcher đã làm rất tốt trước Aston Villa và đó là lý do khi có cơ hội, chúng tôi phải tạo không gian cho Jack cũng như các cầu thủ trẻ khác. Chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp để vượt qua khó khăn”.