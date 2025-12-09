HLV Amorim tiết lộ lý do giúp Man Utd thắng “hủy diệt”

Đêm qua, Man Utd khởi đầu thuận lợi trong trận đấu gặp Wolves ở vòng 15 giải Ngoại hạng Anh khi đội trưởng Bruno Fernandes mở tỷ số ở phút 25 nhưng tới cuối hiệp 1, Jean-Ricner Bellegarde đã bất ngờ san bằng tỷ số cho Wolves.

Man Utd giành chiến thắng tưng bừng trước Wolves (Ảnh: Getty).

Dù vậy, sau những điều chỉnh tinh thần trong giờ nghỉ, Man Utd ghi thêm ba bàn trong hiệp 2 do công của Bryan Mbeumo, Mason Mount và Bruno Fernandes để ấn định chiến thắng 4-1 trước Wolves. Kết quả này giúp Man Utd vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 25 điểm sau 15 trận và chỉ kém đội xếp thứ 4 là Crystal Palace 1 điểm.

Sau trận đấu, HLV Amorim đã tiết lộ bí quyết giúp Man Utd “lột xác” trong hiệp 2. Ông chia sẻ: “Đó không phải là vấn đề chiến thuật. Chúng tôi kiểm soát trận đấu nhưng lại không kết thúc các pha bóng như mong muốn. Đội bóng phải làm tốt hơn ở những chi tiết nhỏ. Trong giờ nghỉ, tôi giải thích với các cầu thủ rằng chúng ta còn 45 phút để giành 3 điểm. Đây là những điểm số rất quan trọng với đội bóng”.

HLV người Bồ Đào Nha thừa nhận Man Utd đã tự khiến mình gặp khó: “Một lần nữa, sau khi ghi bàn, chúng tôi hơi lỏng lẻo trong việc giữ bóng, tạo hy vọng cho đối thủ. Đáng lẽ hiệp 1 phải được khép lại theo cách khác. Nhưng trong giờ nghỉ, các cầu thủ hiểu rằng họ có đầy đủ khả năng để giành chiến thắng và họ đã làm được”.

HLV Amorim khẳng định đã thúc đẩy các học trò tiến lên (Ảnh: Getty).

Khi được hỏi về việc Man Utd leo lên vị trí thứ 6 và áp sát top 4 giải Ngoại hạng Anh, HLV Amorim đáp: “Tôi không thấy thay đổi gì cả. Cảm giác của tôi vẫn vậy. Chúng tôi lẽ ra phải có nhiều điểm hơn. Nhưng chuyện đó thuộc về quá khứ, giờ toàn đội cần phải tập trung vào tương lai. Trận đấu với Bournemouth sẽ rất khác. Cả đội cần hiểu điều đó. Trong CLB này, chúng tôi phải luôn cải thiện cách chơi”.

Amorim cũng xác nhận Man Utd đang đàm phán với các Liên đoàn bóng đá Cameroon, Bờ Biển Ngà và Morocco để Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui được phép thi đấu trận gặp Bournemouth (3h ngày 16/12) trước khi lên đường dự CAN 2025 (giải vô địch châu Phi).

Ông chia sẻ: “Chúng ta hãy đợi đến giữa tuần. Tôi chưa chắc chắn điều gì nhưng chúng tôi đang làm phần việc của mình và các đội tuyển quốc gia cũng đang trao đổi tích cực với CLB, đó là tín hiệu tốt”.

HLV Rob Edwards của Wolves thừa nhận đây là “một đêm vô cùng khó khăn”, khi sự phẫn nộ của CĐV lan sang cả cầu thủ, đặc biệt là lúc Jorgen Strand Larsen bị thay ra và phải nhận những tràng vỗ tay mỉa mai từ trên khán đài.

Chiến lược gia này cho biết: “Tôi hiểu hoàn toàn sự thất vọng từ phía CĐV. Đã 6 tháng rồi, Wolves chưa thắng trận nào, nên cảm giác ấy là dễ hiểu. Tôi không định che giấu điều gì cả.

Tôi biết người hâm mộ muốn thấy màn trình diễn tích cực hơn từ CLB. Các cầu thủ đang cố gắng hết sức, tôi dám cam đoan điều đó. Nhưng rõ ràng đội đang thiếu tự tin, thiếu niềm tin. Khi điều đó xảy ra, họ không thể thể hiện phong độ tốt nhất của mình. Và mọi thứ trở nên rất khó khăn”.