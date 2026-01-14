Semenyo tỏa sáng, Man City đặt một chân vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh

Man City giành lợi thế lớn tại Cúp Liên đoàn Anh sau khi chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại trên sân nhà của Newcastle United bằng chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục ở trận bán kết lượt đi.

Đội đương kim vô địch đã thể hiện sức mạnh ngay trong 5 phút đầu trận. Một pha phối hợp mạch lạc kết thúc bằng tình huống Jacob Murphy chuyền bóng cho Yoane Wissa không bị kèm cặp trong vòng cấm, nhưng cú dứt điểm thiếu chính xác của anh lại bay vọt xà ngang. Ngoài cơ hội đó, hiệp một diễn ra khá tẻ nhạt, với số thẻ vàng còn nhiều hơn cả những cú sút về phía khung thành.

Hiệp đấu đầu tiên diễn ra có phần tẻ nhạt (Ảnh: Getty).

Nếu như hiệp đấu đầu tiên thiếu vắng những tình huống nguy hiểm, thì hiệp hai lại trở nên hấp dẫn hơn ngay từ đầu. Newcastle tiếp tục nhập cuộc đầy chủ động khi cú đánh đầu bổng của Wissa buộc James Trafford phải phá bóng ngay trên vạch vôi, chỉ ít phút trước khi Bruno Guimaraes tung cú sút dội cột dọc.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Howe đã phải trả giá đắt cho việc bỏ lỡ cơ hội trước Man City, đội chỉ cần cú sút trúng đích đầu tiên để mở tỷ số. Jeremy Doku tạo đột biến bên cánh trái, và đường căng ngang của anh được Bernardo Silva chạm bóng trong vòng cấm, tạo điều kiện để tân binh Antoine Semenyo đệm bóng cận thành ghi bàn thắng thứ hai liên tiếp của mình.

Cầu thủ Man City ăn mừng bàn thắng mở tỷ số (Ảnh: Getty)

Ít phút sau, Semenyo tưởng như đã nâng tỷ số cho cá nhân anh và cho đội nhà khi đánh đầu từ quả phạt góc của Tijjani Reijnders vào lưới, nhưng sau gần 5 phút tham khảo VAR, bàn thắng không được công nhận do Haaland bị xác định đã rơi vào thế việt vị trước đó.

Hàng loạt sự thay đổi người khiến nhịp độ trận đấu chững lại ở những phút cuối, điều này hoàn toàn có lợi cho Man City. Thậm chí, họ còn kịp ghi thêm bàn thắng thứ hai ở phút bù giờ do công của Rayan Cherki, qua đó mang về lợi thế hai bàn trước trận lượt về trên sân Etihad.

Sau khi bị dẫn bàn, Newcastle tỏ ra khá bế tắc trong tấn công, với cú sút nhanh của Sandro Tonali đi chệch cột dọc là cơ hội đáng chú ý nhất, khiến đội chủ sân St James’ Park còn rất nhiều việc phải làm ở trận lượt về vào tháng 2.