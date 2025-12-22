Man Utd gục ngã trước Aston Villa bởi siêu phẩm của Morgan Rogers

Aston Villa đã tạo nên lịch sử khi giành chiến thắng thứ 10 liên tiếp trên mọi đấu trường sau khi đánh bại Man Utd với tỷ số 2-1 vào đêm 21/12 tại sân nhà Villa Park. Đây là lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ, đội chủ sân Villa Park đạt được thành tích ấn tượng này, đồng thời chỉ là chiến thắng thứ hai của họ trong 27 lần gần nhất tiếp đón "Quỷ đỏ" tại giải Vô địch Quốc gia.

Trận đấu tại Villa Park chứng kiến sự vắng mặt đáng chú ý của Kobbie Mainoo bên phía Man Utd, một chủ đề gây nhiều tranh cãi trước trận. Có lẽ "cơn bão truyền thông" đã phần nào ảnh hưởng đến màn nhập cuộc chậm chạp của đội khách. May mắn cho "Quỷ đỏ", họ không phải trả giá sớm nhờ sự xuất sắc của thủ thành Senne Lammens và pha lăn xả của hậu vệ trẻ Ayden Heaven.

Man Utd nhập cuộc chậm tại Villa Park (Ảnh: Getty).

Lammens đã cản phá cú dứt điểm của John McGinn, trước khi Heaven lăn xả chặn đứng cú sút tưởng chừng đã thành bàn của Ollie Watkins. Man Utd còn thoát thua thêm một lần nữa từ quả phạt góc sau đó, khi cú sút căng ngang khung thành của Ian Maatsen tạo cơ hội cho Morgan Rogers đánh gót, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Khi các học trò của Ruben Amorim dần lấy lại thế trận, Man Utd bắt đầu gây sức ép và thử tài Emiliano Martinez với cú dứt điểm của Benjamin Sesko, nhưng thủ môn người Argentina đã cứu thua. Dù chơi khá tốt trong hiệp một, Man Utd vẫn bị trừng phạt khi Rogers đột phá từ cánh trái vào trung lộ rồi cứa lòng tuyệt đẹp vào góc cao bên phải khung thành, ngoài tầm với của Lammens, mở tỷ số trận đấu ở phút 45.

Tuy nhiên, Man Utd đã nhận "món quà Giáng sinh sớm" trong phút bù giờ, khi Matty Cash mắc sai lầm và Patrick Dorgu đã lao vào tranh bóng, tạo điều kiện để Matheus Cunha thoải mái nhận bóng trong vòng cấm địa. Tiền đạo người Brazil tung cú cứa lòng hoàn hảo từ góc hẹp bên trái hạ gục Martinez đưa bóng vào góc xa, gỡ hòa 1-1.

Sự hưng phấn của Man Utd nhanh chóng bị dập tắt trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, khi chấn thương của Bruno Fernandes buộc Amorim phải tung trung vệ Lisandro Martinez vào đá ở trung tâm hàng tiền vệ. Cầu thủ người Argentina hòa nhập rất nhanh, nhưng Man Utd lại sớm bị dẫn bàn lần nữa khi, gần như y hệt bàn thắng đầu tiên, Rogers tiếp tục xâm nhập từ cánh trái và cứa lòng chính xác vào góc xa.

Rogers ghi hai bàn của Man Utd theo cùng một kịch bản (Ảnh: Getty).

Man Utd đáng lẽ đã có thể gỡ hòa ngay sau đó, khi Dorgu treo bóng chuẩn xác cho Cunha đánh đầu ở cự ly chỉ khoảng 6 mét, nhưng tiền đạo của đội khách lại đánh đầu đưa bóng đập đất văng ra ngoài đầy khó tin. Một tình huống dường như ghi bàn sẽ dễ hơn đưa bóng ra ngoài.

Amorim trao cơ hội ra mắt cho hai cầu thủ trẻ Shea Lacey và Jack Fletcher. Dù Lacey có một cú sút trong những phút cuối buộc Martinez phải trổ tài, "Quỷ đỏ" vẫn phải tiếc nuối pha bỏ lỡ của Cunha, tình huống có thể đã thay đổi cục diện trận đấu.

Với chiến thắng trước Man Utd, Aston Villa tiếp tục khẳng định mình là một ứng viên thực sự trong cuộc đua vô địch, trong khi đà thăng tiến của "Quỷ đỏ" bị chững lại khi họ để mất điểm so với các đối thủ cạnh tranh suất dự cúp châu Âu, khoảng cách ấy thậm chí có thể còn nới rộng khi danh sách chấn thương của các cầu thủ ngày càng dài.