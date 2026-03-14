Man Utd chọn 5 ứng cử viên thay thế HLV Carrick

HLV tạm quyền Michael Carrick đã tạo được dấu ấn đáng kể kể từ khi tiếp quản đội bóng vào giữa tháng 1. Ông khởi đầu nhiệm kỳ bằng những chiến thắng gây bất ngờ trước hai ứng viên vô địch là Arsenal và Man Utd, trước khi tiếp tục duy trì chuỗi kết quả tích cực.

Tuy nhiên, ở vòng đấu trước, HLV Carrick đã nhận thất bại đầu tiên khi Man Utd gục ngã với tỷ số 1-2 trên sân của Newcastle dù thi đấu hơn người.

Dù sao, chuỗi phong độ ấn tượng đã giúp Man Utd vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh khi có cùng 51 điểm như Aston Villa nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại.

Dù vậy, theo nguồn tin từ ESPN, Ban lãnh đạo Man Utd vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Carrick là lựa chọn lâu dài cho vị trí HLV trưởng. Thay vào đó, CLB đang cân nhắc danh sách 5 ứng viên phù hợp để tiếp quản đội bóng từ mùa hè tới.

Phần lớn các ứng viên trong danh sách đều đang làm việc tại giải Ngoại hạng Anh. Trong đó, HLV Oliver Glasner là cái tên được liên hệ với Man Utd trong nhiều tháng qua. Chiến lược gia người Áo đã tuyên bố vào tháng 1 rằng ông sẽ rời Crystal Palace sau khi mùa giải kết thúc, qua đó thu hút sự chú ý từ nhiều đội bóng đang tìm kiếm HLV mới.

Tuy nhiên, phong độ không mấy ấn tượng của Crystal Palace ở mùa giải này cùng với những bất đồng giữa Glasner và ban lãnh đạo CLB được cho là khiến một số người nghi ngờ về khả năng ông đảm nhận một trong những công việc khó khăn nhất của bóng đá hiện đại.

Một phương án khác là HLV Unai Emery của Aston Villa. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã thể hiện sự ổn định kể từ khi tiếp quản đội bóng vào cuối năm 2022. Thành công của ông tại Villa khiến nhiều người hâm mộ các đội trong nhóm “Big Six” cho rằng Emery xứng đáng được trao cơ hội dẫn dắt một CLB có ngân sách lớn hơn.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại những lo ngại rằng Emery có thể không phù hợp với cấu trúc quản lý tại Old Trafford. Theo các nguồn tin, ban lãnh đạo Man Utd e ngại việc ông muốn nắm quyền kiểm soát rộng rãi đối với cả chuyên môn đội bóng lẫn công tác chuyển nhượng, điều có thể không phù hợp với mô hình điều hành hiện tại của CLB.

Ngoài ra, HLV Andoni Iraola của AFC Bournemouth cũng là cái tên được liên hệ với Man Utd. Bên cạnh đó, cựu HLV Marseille là Roberto De Zerbi cũng nằm trong danh sách ứng viên sau khi rời đội bóng Pháp.

Một lựa chọn khác mà Man Utd có thể cân nhắc là Julian Nagelsmann, HLV trưởng đội tuyển Đức và từng dẫn dắt Bayern Munich. Tuy nhiên, nếu muốn chiêu mộ chiến lược gia người Đức, Man Utd sẽ phải tìm cách thuyết phục ông rời bỏ hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Đức, vốn có thời hạn đến sau Euro 2028.