HLV Michael Carrick chia sẻ bí quyết giúp Man Utd bất bại

Sesko tiếp đà thăng hoa, Man Utd ngược dòng thắng Crystal Palace

"Tôi thực sự rất vui. Hôm nay là một bài kiểm tra đối với chúng tôi. Việc bị dẫn trước một bàn khi bước vào giờ nghỉ giữa hiệp là điều khá mới mẻ đối với chúng tôi.

Chúng tôi đã không khởi đầu trận đấu tốt, Palace thì có, và may mắn là chúng tôi đã dần lấy lại thế trận. Thật tuyệt khi giành chiến thắng trước một đội bóng khó bị đánh bại", HLV Michael Carrick bày tỏ sau khi Man Utd ngược dòng giành chiến thắng trước Crystal Palace ở vòng 28 Premier League diễn ra trên sân Old Trafford tối 1/3 (giờ Việt Nam).

Đội trưởng Bruno Fernandes toả sáng với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo giúp Man Utd ngược dòng đánh bại Crystal Palace (Ảnh: Getty).

Man Utd bị dẫn trước bởi pha đánh đầu của Maxence Lacroix từ một quả phạt góc ngay phút thứ 4 của hiệp 1, nhưng Lacroix đã bị đuổi khỏi sân và phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền ở phút 57 của hiệp 2.

Bruno Fernandes dễ dàng gỡ hoà 1-1 cho đội nhà trên chấm 11m, sau đó kiến ​​tạo cho Benjamin Sesko đánh đầu ghi bàn giúp đội chủ nhà ấn định chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1 vào phút 65.

Chiến thắng này giúp Man Utd có lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League, cùng có 51 điểm như Aston Villa nhưng xếp trên đối thủ nhờ hơn hiệu số bàn thắng.

Đáng chú ý, chiến thắng này giúp HLV Michael Carrick ghi tên mình vào lịch sử Ngoại hạng Anh khi trở thành HLV có khởi đầu tốt nhất sau 9 trận đấu so với bất kỳ HLV trưởng nào trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh.

Theo đó, nếu tính cả 2 trận dẫn dắt Man Utd sau khi HLV Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải và 7 trận ở mùa giải này, Carrick đã giúp đội chủ sân Old Trafford giành được 23 điểm trong tổng số 27 điểm tối đa, với 7 trận thắng và 2 trận hoà.

"Đôi khi trong các trận đấu, bạn phải tìm ra cách", HLV Michael Carrick nói về tình huống Man Utd bị Crystal Palace dẫn trước trong hiệp 1 và chỉ thay đổi cục diện nhờ được hưởng phạt đền trong hiệp 2.

"Chúng tôi muốn thực hiện nhiều pha tấn công hơn và chơi quyết liệt hơn trong việc tấn công hàng phòng ngự của họ, điều mà bạn luôn cố gắng làm, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã làm tốt hơn trong hiệp 2, và cuối cùng đã được hưởng quả phạt đền từ đó."

Vấn đề là, Man Utd sẽ phản ứng như thế nào? Mọi thứ đang diễn ra theo hướng có lợi cho chúng tôi, đây là điều tôi đã chờ đợi, khoảnh khắc này, để xem, 'Vậy thì, chúng ta sẽ làm gì?' Các chàng trai đã phản ứng rất tốt. Đó là một điều rất quan trọng đối với chúng tôi", chiến lược gia người Anh bày tỏ.

Sesko và Fernandes ăn mừng bàn thắng ở phút 65 (Ảnh: Getty).

Nhà cầm quân sinh năm 1981 cũng ca ngợi Benjamin Sesko khi anh liên tiếp ghi bàn trong những trận đấu gần đây để giúp Man Utd củng cố vị thế trong cuộc đua tranh suất dự Champions League mùa tới.

"Sesko có mặt ở đó để ghi bàn và cậu ấy đã làm rất tốt điều đó trong thời gian gần đây. Cậu ấy là một cầu thủ quan trọng và sẽ còn quan trọng hơn nữa khi tiến bộ.

Amad Diallo vào sân và xoay vòng một chút nhưng việc Ben ghi được bàn thắng đó một lần nữa cho thấy cậu ấy có những bàn thắng rất quan trọng đối với chúng tôi", HLV Carrick khẳng định.

"Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với Sesko và kết nối với cậu ấy, xây dựng mối quan hệ và lòng tin. Rất nhiều điều phụ thuộc vào Benjamin. Cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều. Cậu ấy luôn giữ thái độ tích cực, biết mình muốn cải thiện ở điểm nào và sở hữu một số điểm mạnh tuyệt vời.

Cậu ấy thực sự là một mối đe dọa. Tôi rất hào hứng chờ xem cậu ấy sẽ đạt được những thành tựu gì", nhà cầm quân 44 tuổi nói thêm.