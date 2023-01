Man Utd chiêu mộ tiền đạo người Hà Lan thay thế Ronaldo

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng khẩu hiệu quen thuộc "Here we go!" để xác nhận thương vụ tiền đạo Wout Weghorst gia nhập Man Utd. "Quỷ đỏ" đã trả cho Besiktas 3 triệu euro để CLB này tìm người thay thế, sau đó Man Utd ký hợp đồng với chân sút người Hà Lan theo dạng cho mượn đến hết mùa giải từ CLB Burnley.

Wout Weghorst (19) hứa hẹn sẽ là sự tăng cường chất lượng trên hàng công cho Man Utd (Ảnh: AP).

Besiktas đang đàm phán với Al Nassr của Saudi Arabia về trường hợp của tiền đạo Vincent Aboubakar trong nỗ lực tìm người thay thế Weghorst. Aboubakar hiện có nguy cơ bị Al Nassr thanh lý để lấy chỗ cho tân binh Cristiano Ronaldo.

Weghorst sẽ bay đến Manchester trong hôm nay (12/1) để thực hiện các xét nghiệm y tế và sau đó ký hợp đồng. Cầu thủ Hà Lan trở thành tân binh thứ hai của Man Utd trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023 sau thủ môn Jack Butland (mượn từ Crystal Palace).

Tiền đạo cao 1m97 được kỳ vọng sẽ là bản hợp đồng chất lượng để phần nào khỏa lấp chỗ trống mà Cristiano Ronaldo để lại, đồng thời chia sẻ gánh nặng ghi bàn với Rashford và Antony.

Theo tờ The Mirror, HLV Erik Ten Hag của Man Utd đang hy vọng có thể ra mắt Weghorst ở trận derby thành Manchester diễn ra vào ngày 14/1 tới. Đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng với Man Utd bởi nếu thắng Man City tại Old Trafford, "Quỷ đỏ" sẽ rút ngắn khoảng cách với đoàn quân HLV Guardiola xuống còn một điểm.

Tại World Cup 2022 trên đất Qatar, Weghorst sắm vai người hùng của đội tuyển Hà Lan với cú đúp giúp đội nhà gỡ hòa 2-2 tại tứ kết trước Argentina (Hà Lan thua trên chấm luân lưu). Ngôi sao 30 tuổi đã có 9 bàn thắng và 4 pha kiến tạo sau 18 lần ra sân cho Besiktas ở giải Thồ Nhĩ Kỳ.