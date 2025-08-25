HLV Amorim chỉ trích học trò sau trận hòa của Man Utd

Man Utd làm khách trên sân Craven Cottage của Fulham vào đêm 24/8, trong khuôn khổ vòng 2 Ngoại hạng Anh 2025-26, Bruno Fernandes để lỡ thời cơ mở tỷ số trong hiệp một khi đá hỏng quả 11m, nhưng Man Utd đã mở tỷ số do Rodrigo Muniz đá phản lưới nhà. Tuy nhiên, Emile Smith Rowe đã gỡ hòa 1-1 chỉ 93 giây sau khi được tung vào sân, giúp Fulham giành lại một điểm.

Huấn luyện viên Ruben Amorim của Man Utd đã bày tỏ sự thất vọng sau khi đội bóng của ông đánh rơi chiến thắng trước Fulham. Amorim cho rằng các cầu thủ đã "quên cách thi đấu" sau khi vươn lên dẫn trước, chuyển sang lối chơi phòng ngự và đánh mất lợi thế.

Amorim bày tỏ sự thất vọng với các học trò (Ảnh: Getty).

"Chúng tôi ghi bàn rồi lại quên mất cách chơi. Chúng tôi rất muốn chiến thắng và đó là một cảm giác tuyệt vời, khi chúng tôi ghi bàn và mọi người trên sân đều nghĩ, "Hãy giữ vững lợi thế và cố gắng giành chiến thắng". Đối với tôi, đó là khoảnh khắc chúng tôi phải tận hưởng nhiều hơn và gây sức ép lên đối thủ. Chúng tôi đã cố gắng gây sức ép lên đối thủ ở vị trí rất cao và để lại nhiều khoảng trống", Amorim chia sẻ với BBC.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhấn mạnh sự cần thiết phải trưởng thành hơn trong lối chơi của đội bóng, ông nói: "Chúng tôi phải trưởng thành rất nhiều với tư cách là một đội. Đối với tôi, điều quan trọng nhất là trong tuần qua, họ đã làm việc rất chăm chỉ. Hôm nay, chúng tôi cũng rất chăm chỉ và sẽ cải thiện tốt hơn. Những khoảnh khắc thay đổi cục diện trận đấu chính là mục tiêu của chúng tôi".

Một khoảnh khắc đáng chú ý khác trong hiệp một là việc đội trưởng Bruno Fernandes bỏ lỡ quả phạt đền sau khi trọng tài tham khảo VAR, ngôi sao người Bồ Đào Nha sút bóng đi vọt xà ngang. Đây là lần thứ 5 anh bỏ lỡ quả phạt đền kể từ khi ra mắt Ngoại hạng Anh vào năm 2020.

Fernandes đá hỏng 11m trong trận gặp Fulham (Ảnh: Getty).

"Tôi nghĩ Bruno không quen đá hỏng phạt đền. Anh ấy biết tầm quan trọng của khoảnh khắc này, rằng nó có thể tác động rất lớn đến đội bóng. Trong suốt trận đấu, anh ấy không vui vì không ghi bàn và phải chịu quá nhiều trách nhiệm. Tôi nghĩ Bruno nghĩ rằng việc đá hỏng quả phạt đền là một tổn thất lớn đối với chúng tôi", Amorim nói về pha phạt đền hỏng của đội trưởng đội bóng.

Mặc dù đã kém đội đầu bảng Arsenal 5 điểm ngay từ đầu mùa giải, Amorim vẫn giữ thái độ lạc quan về triển vọng của Man Utd. "Chúng tôi muốn giành chiến thắng. Các cầu thủ biết rằng họ đang chơi cho một câu lạc bộ mà họ cần phải chơi tốt hơn. Tôi thực sự tin tưởng rằng chúng tôi sẽ giành được nhiều chiến thắng", Amorim chốt lại.