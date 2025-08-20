Man Utd: Thất bại cũ nhưng hình hài mới

Trận thua 0-1 của Man Utd trước Arsenal ở vòng mở màn giải Ngoại hạng Anh vào tối 17/8 tại Old Trafford có lẽ nằm trong dự đoán của nhiều người. Bởi lẽ, trong 6 trận đấu trước đó, Quỷ đỏ không thể đánh bại được đối thủ này (chỉ tính trong 90 phút), trong đó có 4 thất bại.

Hai tân binh Cunha và Mbeumo đã mang tới nhiều tín hiệu tích cực cho Man Utd (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, rõ ràng, màn trình diễn của Man Utd mang tới nhiều kỳ vọng hơn là những sự chê trách. Hãy cùng nghe Gary Neville, người thường xuyên chỉ trích Man Utd dưới thời HLV Ruben Amorim, nói về đội bóng cũ: “Đây là một sự thay đổi muộn nhưng tôi nghĩ có lý do thuyết phục.

Mùa giải trước, tôi nhớ không ai tin Chelsea có thể vào top 4 nhưng sau khi xem đội bóng này gặp Man City ở vòng mở màn, tôi tin rằng họ có thể làm được điều gì đó”.

HLV Ruben Amorim tin rằng với màn trình diễn trước Arsenal, Man Utd có thể thắng bất kỳ đối thủ nào: “Chúng tôi đã chứng minh có thể đánh bại bất kỳ đội bóng nào ở giải Ngoại hạng Anh, đặc biệt là đội bóng mạnh như Arsenal. Chúng tôi rõ ràng là đội chơi tốt hơn. Mặc dù thất bại nhưng tôi tự hào về nỗ lực của các cầu thủ”.

Thật vậy, Man Utd có lý do để lạc quan sau trận thua trước Arsenal. Họ chỉ thua từ tình huống cố định tranh cãi. Còn lại, Quỷ đỏ có thế trận sáng nước hơn hẳn so với đối thủ. Trong đó, lối chơi pressing của HLV Amorim mong đợi manh nha đã được thực hiện tốt.

Arsenal đã thực sự gặp khó dù giành chiến thắng trước Man Utd (Ảnh: Getty).

Có một con số thống kê cho thấy điều này, Arsenal chỉ chuyền bóng chính xác 75%. Lần gần nhất người hâm mộ mới thấy “Pháo thủ” chuyền bóng chính xác thấp như vậy là khi họ gặp Man City (đội bóng đã hoàn thiện hệ thống) cách đây một năm. Bên cạnh đó, Arsenal chỉ có 4 pha tấn công có từ 10 đường chuyền trở lên. Điều đó cho thấy Man Utd không cho “Pháo thủ” quá nhiều không gian để triển khai lối chơi.

Tờ The Athletic vẫn đánh giá Man Utd khôn ngoan khi mang về bộ ba tấn công Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Ngoài tầm ảnh hưởng ở khâu tấn công, bộ ba này rất chịu khó áp sát ngay từ phần sân đối phương, khiến cho Arsenal thực sự gặp khó.

Ở khâu tấn công, hai cầu thủ Matheus Cunha, Bryan Mbeumo hứa hẹn sẽ mang tới nhiều khác biệt trong vai trò “mũi khoan” nhờ tốc độ và sự táo bạo của mình. Có khá nhiều tình huống, hai tân binh của Quỷ đỏ cầm bóng, xộc thẳng vào vòng cấm của Arsenal, tạo nên sóng gió nhất định.

Theo thống kê từ ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh, Cunha dẫn đầu ở vòng mở màn giải Ngoại hạng Anh về quãng đường trung bình mỗi pha đi bóng với 18,2m. Mbeumo lại là một trong những cầu thủ tung ra nhiều cú dứt điểm nhất vòng mở màn với 5 cú.

Man Utd được kỳ vọng sẽ cải thiện bộ mặt trong mùa giải này (Ảnh: Getty).

Tổng cộng, trong trận đấu này, Man Utd thực hiện 22 cú dứt điểm (7 cú trúng đích), vượt xa hoàn toàn so với Arsenal (9 lần dứt điểm, 3 lần trúng đích).

Đương nhiên, Man Utd vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện để sẵn sàng vươn lên. Họ thiếu đi sự sắc sảo trên hàng công, điều mà Sesko có thể mang tới trong tương lai nếu bắt nhịp tốt. Họ chưa có tiền vệ trung tâm đủ sức gánh vác tuyến giữa trong bối cảnh Casemiro đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Một điều quan trọng khác, Man Utd cần sớm ổn định vị trí trong khung gỗ khi Altay Bayindir tỏ ra quá non nớt, còn Andre Onana rất dễ mắc sai lầm. Đó sẽ là bài toán HLV Amorim cần giải trong thời gian tới.

Dù sao, Man Utd đã thể hiện được tinh thần thi đấu tốt. Đó là hình ảnh trái ngược hoàn toàn so với sự rệu rã ở mùa giải trước. Một hạt giống niềm tin đã được gieo xuống. Man Utd cần duy trì tinh thần ấy nếu muốn vươn lên sau mùa giải thảm hại.