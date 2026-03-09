Màn trình diễn đẳng cấp của Đỗ Hoàng Hên trước CLB Công an Hà Nội

Tối 8/3, CLB Hà Nội có trận tiếp đón CLB Công an Hà Nội (CAHN) trên sân nhà Hàng Đẫy. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều lộ rõ mong muốn chiến thắng khi liên tục có những tình huống ăn miếng trả miếng đáng chú ý.

Các cầu thủ thi đấu máu lửa, không ngại có những pha chơi rắn và phạm lỗi để ngăn đối phương không có cơ hội tiếp cận khung thành.

Dù CAHN là đội có nhiều cơ hội hơn, tuy nhiên bất ngờ đã đến ở phút 27, từ pha để mất bóng bên cánh phải của đội khách, Đỗ Hoàng Hên băng xuống nhận bóng của đồng đội, anh nhẹ nhàng loại bỏ Lê Văn Đô trước khi tung ra cú dứt điểm bằng chân trái đầy quyết đoán khiến thủ thành Filip Nguyễn bất lực cản phá.

Sau khi có bàn thắng Hoàng Hên càng chơi càng hay, anh liên tục có những pha qua người điệu nghệ khiến cả sân vận động phải trầm trồ.

Việc Hoàng Hên đã có quốc tịch và thi đấu thành công là tín hiệu tích cực với đội tuyển Việt Nam khi cuối tháng này (31/3) chúng ta sẽ chạm trán Malaysia trong trận đấu quyết định đến tấm vé đi tiếp tại vòng loại Asian Cup 2027.

Bước sang hiệp 2, CLB CAHN dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hoà. Phút 55, Leo Artur có pha đột phá trong vòng cấm, tâng bóng qua cả thủ thành Quan Văn Chuẩn nhưng Duy Mạnh đã kịp thời lui về phá bóng giải nguy cho CLB Hà Nội.

Đình Bắc trận này chơi năng nổ, nhưng việc phải đối mặt với Xuân Mạnh ở hành lang cánh khiến anh tỏ ra lép vế hoàn toàn.

Phút 72, Filip Nguyễn phạm lỗi với Fisher trong vòng cấm, Hà Nội FC được hưởng quả phạt đền và lại là Hoàng Hên đứng lên thực hiện thành công, hoàn tất cú đúp trong ngày thi đấu đỉnh cao của mình.

Những phút cuối trận đội khách miệt mài tấn công tìm kiếm bàn gỡ nhưng gần như không thể vượt qua được hàng thủ của Hà Nội FC.

Phút 90+7, Leo Artur thực hiện thành công quả phạt đền rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho CLB CAHN, đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Trận thua này khiến khoảng cách ngôi đầu bảng V-League 2025-2026 của CLB CAHN với đội nhì bảng Thể Công Viettel được rút ngắn xuống chỉ còn 4 điểm, trong khi đó Hà Nội FC cũng vươn lên vị trí thứ 4 với 24 điểm sau 15 vòng đấu.