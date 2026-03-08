Hoàng Hên lập cú đúp, Hà Nội FC thắng kịch tính trước CLB Công an Hà Nội

Ở trận derby Thủ đô diễn ra trên sân Hàng Đẫy, cả Hà Nội FC và CLB Công an Hà Nội đều nhập cuộc đầy quyết tâm khiến trận đấu hấp dẫn ngay từ đầu. CLB Công an Hà Nội là đội tạo ra nhiều tình huống tấn công tốt hơn so với Hà Nội FC, nhưng lần lượt các pha triển khai bóng vào vòng cấm đều bị hàng phòng ngự đội chủ nhà hoá giải.

Quang Hải (áo đỏ) mờ nhạt trong trận đấu với Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Dù bị ép sân nhưng Hà Nội FC bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số trước ở phút 27. Từ một pha để mất bóng bên cánh phải của đội khách, Đỗ Hoàng Hên băng xuống nhận bóng của đồng đội trước khi tung ra cú dứt điểm bằng chân trái đầy quyết đoán khiến thủ thành Filip Nguyễn bất lực cản phá.

Hoàng Hên ăn mừng bàn thắng vào lưới CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Bị thủng lưới trước, các cầu thủ Công an Hà Nội nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn gỡ hoà, nhưng thủ thành Quan Văn Chuẩn đã có hiệp đấu xuất sắc khi lần lượt cản phá các pha dứt điểm của Đình Bắc hay Leo Artur. Tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, CLB Công an Hà Nội dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ hoà. Phút 55, Leo Artur có pha đột phá trong vòng cấm, tâng bóng qua cả thủ thành Quan Văn Chuẩn nhưng trung vệ Duy Mạnh đã kịp thời lui về phá bóng trong chân của tiền đạo người Brazil.

Lối chơi phòng ngự phản công của Hà Nội FC đã tỏ ra hiệu quả trước CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Hai phút sau, đến lượt Lê Văn Đô thử tài Quan Văn Chuẩn trong pha đá phạt trước vòng cấm nhưng thủ thành sinh năm 2001 đã bay người cản phá một cách xuất sắc.

Phút 71, sai lầm của hàng phòng ngự đội khách đã phải trả giá khi tạo điều kiện cho David Fisher một mình thoát xuống vòng cấm buộc thủ thành Filip Nguyễn băng ra phạm lỗi, khiến đoàn quân của HLV Mano Polking phải chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo Đỗ Hoàng Hên không mắc sai lầm nào để giúp Hà Nội FC vượt lên dẫn trước hai bàn.

Không còn gì để mất, các cầu thủ Công an Hà Nội dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng nhưng mãi đến phút bù giờ 90+11 họ mới làm được điều mình cần khi được hưởng quả phạt đền và Leo Artur dễ dàng chiến thắng trước Quan Văn Chuẩn. Dù vậy đó là tất cả những gì đội khách có thể làm được và chấp nhận trận thua chung cuộc 1-2 trước Hà Nội FC.

Leo Artur mang về bàn thắng danh dự trên chấm phạt đền cho CLB Công an Hà Nội trước Hà Nội FC (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trận thua này khiến khoảng cách ngôi đầu bảng LPBank V-League 2025-2026 của CLB Công an Hà Nội (35 điểm) với đội nhì bảng Thể Công Viettel (31 điểm) được rút ngắn xuống chỉ còn 4 điểm, trong khi đó Hà Nội FC cũng vươn lên vị trí thứ 4 với 24 điểm sau 15 vòng đấu.