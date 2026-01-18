HLV Carrick khen ngợi cầu thủ Man Utd sau chiến thắng Man City

Man Utd hạ gục Man City tại Old Trafford

"Tôi đã nói hôm qua rằng đây là một nơi kỳ diệu và chắc chắn hôm nay, tất cả chúng tôi đều cảm nhận được điều đó.

Các cầu thủ chắc chắn đã rất xúc động khi rời phòng thay đồ và để kết thúc trận đấu như thế này, sẽ trọn vẹn hơn nếu bàn thắng của Mason Mount không bị từ chối", HLV Michael Carrick phát biểu sau chiến thắng gây sốc của Man Utd trước Man City trên sân nhà Old Trafford ở vòng 22 Premier League.

Các cầu thủ Man Utd ăn mừng bàn thắng vào lưới Man City (Ảnh: Getty).

Mặc dù chỉ vừa mới tiếp quản "ghế nóng" của Man Utd cách đây ít ngày, nhưng HLV tạm quyền Michael Carrick đã có màn ra mắt như mơ khi giúp "Quỷ đỏ" giành chiến thắng 2-0 trước đoàn quân của HLV Pep Guardiola.

Ngay trong hiệp 1, Man Utd đã hai lần đưa bóng vào lưới đối phương, nhưng cả Amad Diallo và Fernandes đều bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị. Đội chủ nhà tiếp tục duy trì sức ép tấn công trong hiệp 2 và thành công với 2 bàn thắng lần lượt do công của Bryan Mbeumo (phút 65) và Patrick Dorgu (phút 76).

Ở phút bù giờ 90+2, tiền vệ vào thay người Mason Mount cũng đã làm rung mành lưới của thủ thành Donnarumma nhưng VAR đã từ chối bàn thắng do lỗi việt vị.

Dù vậy tỷ số 2-0 đã là thành công lớn với Man Utd đang bất ổn về mặt nhân sự, khi chiến thắng này giúp "Quỷ đỏ" chỉ còn kém vị trí top 4 do Liverpool đang nắm giữ đúng 1 điểm.

"Rõ ràng, chúng tôi có những mục tiêu muốn đạt được trong trận đấu và các cầu thủ đã nỗ lực hết mình, nhưng chiến thuật là một chuyện, lời nói lại là chuyện khác. Bạn phải thể hiện nó ra và biến nó thành hiện thực, làm cho trận đấu trở nên sống động và mọi thứ hôm nay đều hoàn hảo.

Nghe này, tôi sẽ không nói quá nhiều vì tôn trọng Pep Guardiola, ông ấy là một HLV xuất sắc, phi thường và họ là một đội bóng rất mạnh. Vì vậy, tôi không có quyền chỉ trích họ công khai. Tôi nghĩ tôi muốn các cầu thủ phát huy thế mạnh của mình. Chúng tôi cần phải chơi chặt chẽ và cần thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến và giữa các vị trí càng nhiều càng tốt.

Chúng ta cần di chuyển như một đội và, một vài lần, hàng phòng ngự bị hở ra một chút nhưng chúng ta vẫn trông rất nguy hiểm và tôi nghĩ hàng công đã chơi tuyệt vời. Đó là tất cả những gì chúng ta mong muốn, do đó đã có được kết quả tốt", HLV Michael Carrick chia sẻ sau chiến thắng.

Patrick Dorgu ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho Man Utd (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, nhà cầm quân 44 tuổi cho rằng các cầu thủ Man Utd phải nhanh chóng quên đi chiến thắng này và tiếp tục tập trung cho những trận đấu tiếp theo.

"Đó là một ngày rất đặc biệt nhưng tôi không để mình bị cuốn theo cảm xúc. Đó chỉ là một trận đấu và điều thực sự quan trọng là chúng ta không được quá phấn khích. Cảm giác đó cần phải trở nên thường xuyên, mức độ thể hiện đó cần phải được duy trì một cách nhất quán.

Đó là một kết quả tuyệt vời và chúng ta nên tận hưởng nó nhưng chắc chắn là chưa đủ và sẽ không bao giờ là đủ. Nếu nhìn vào kết quả, chúng tôi đã có ba ngày để chuẩn bị và chúng ta phải tiếp tục xây dựng dựa trên điều đó", HLV Michael Carrick khẳng định.

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola cho rằng thất bại 0-2 của Man City trong trận derby tại Old Trafford là do đội bóng của ông thiếu năng lượng trước một Man Utd "tốt hơn".

"Đội mạnh hơn đã thắng. Họ có nguồn năng lượng mà chúng tôi không có. Chúc mừng họ.

Man Utd đã có những cơ hội ở cuối trận với những quả tạt bóng. Chúng tôi biết họ là một đội bóng đang trong giai đoạn chuyển đổi, nhưng nhìn chung, họ chơi tốt hơn. Man Utd thường khởi đầu rất mạnh mẽ, đó là điều bình thường.

Chúng tôi không tạo ra đủ áp lực đe dọa, kiểm soát bóng, nhưng đó là một phần do thiếu năng lượng", HLV Pep Guardiola bày tỏ.