Haaland tỏa sáng rực rỡ, Man City bị Monaco cầm hòa đầy tranh cãi

Monaco đã kéo dài chuỗi trận bất bại trên sân nhà lên con số 10 sau khi quả phạt đền muộn của Eric Dier giúp họ có được trận hòa 2-2 đầy kịch tính trước Man City tại lượt trận thứ hai vòng bảng UEFA Champions League diễn ra vào rạng sáng 2/10.

Dù nhập cuộc đầy năng động, Monaco bất ngờ bị dội gáo nước lạnh ở phút thứ 15 bởi pha dứt điểm hiểm hóc của Erling Haaland. Josko Gvardiol thực hiện một cú bấm bóng qua hàng thủ của đội chủ nhà cho Haaland băng xuống dứt điểm một chạm từ trong vòng cấm địa đưa bóng vượt qua đầu thủ thành Philipp Kohn mở tỷ số.

Haaland dứt điểm qua đầu thủ thành Kohn mở tỷ số (Ảnh: Getty).

Đây là bàn thắng thứ 8 liên tiếp của Haaland cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, Monaco không hề nao núng và chỉ ba phút sau đã có câu trả lời. Jordan Teze tung cú sút như tên lửa từ khoảng cách chừng 2m, bóng đi chệch khỏi tầm kiểm soát của Gianluigi Donnarumma và bay vào góc cao khung thành, san bằng tỉ số 1-1.

Kể từ đó, đội khách kiểm soát thế trận, với cú sút của Phil Foden đập xà ngang và Haaland bỏ lỡ cơ hội từ góc hẹp. Ngay khi Monaco tưởng chừng đã đứng vững trước sức ép, cú tạt của Nico O'Reilly đã được Haaland đón lấy, anh bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc trái khung thành vượt qua tầm truy cản của Kohn, đưa Man City vượt lên dẫn 2-1 từ phút thứ 44.

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà dường như lấy lại tinh thần và tỏ ra nguy hiểm hơn trong các pha tấn công. Đặc biệt, Maghnes Akliouche thi đấu nổi bật bên cánh phải, buộc Donnarumma phải trổ tài cản phá cú sút chéo góc. Thay vì dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng thứ ba, đội bóng của Pep Guardiola ưu tiên kiểm soát bóng để kìm hãm đà tiến của đối thủ. Tuy nhiên, họ lại bị khung gỗ từ chối khi cú sút xa của Tijjani Reijnders dội xà ngang.

Trọng tài quyết định cho Monaco hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR (Ảnh: Getty).

Đúng lúc Monaco tưởng chừng đã hết phương án, Dier bị Nico Gonzalez phạm lỗi trong vòng cấm. Trong bối cảnh hai bên đang tranh cãi gay gắt, trọng tài đã quyết định cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền. Phút thứ 90, Dier bình tĩnh thực hiện cú sút 11m thành công, mang về điểm số đầu tiên cho Monaco ở vòng bảng. Trong khi đó, Man City hiện đang trải qua chuỗi 5 trận không thắng trên sân khách tại Champions League.