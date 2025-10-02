Haaland vượt qua huyền thoại Thierry Henry, nói điều cay đắng về Man City

Erling Haaland đang có phong độ tốt khi lập cú đúp trong trận hoà 2-2 giữa Man City và Monaco ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League diễn ra vào rạng sáng 2/10 (giờ Việt Nam), qua đó nối dài chuỗi trận ghi bàn liên tiếp lên con số 8 cho cả CLB Man City lẫn đội tuyển Na Uy.

Erling Haaland nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất sau trận đấu (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, tiền đạo người Na Uy đã vượt mặt huyền thoại Thierry Henry, giành lấy vị trí thứ 9 trong danh sách 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại ở Champions League.

Ở tuổi 25, Haaland đã có 52 bàn tại Champions League chỉ sau 50 trận đấu, trong khi Henry cần tới 112 trận để chạm cột mốc 50 bàn.

Dù Haaland vẫn đang thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng nhưng Man City lại không thể có được 3 điểm trước Monaco. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola phải nhận quả phạt đền ở cuối trận và phải chia điểm với Monaco trong cay đắng.

Kết quả này đã khiến tiền đạo người Na Uy không giấu được sự thất vọng khi phát biểu sau trận đấu: “Tất nhiên là không vui rồi, chúng tôi đã làm những điều không cần thiết trong hiệp 2 và tôi không nghĩ chúng tôi đã chơi đủ tốt, Man City không xứng đáng chiến thắng”.

Haaland thể hiện sự thất vọng khi chứng kiến đội nhà bị gỡ hoà trên chấm phạt đền vào phút cuối (Ảnh: Getty).

Khi được hỏi điều gì còn thiếu trong màn trình diễn, Haaland tiếp tục: "Năng lượng, chúng tôi cần nhiều năng lượng hơn. Man City cần tấn công nhiều hơn như đã làm trong hiệp 1. Chúng tôi chiếm ưu thế nhiều hơn và trong hiệp 2, họ đã tận dụng được lợi thế nhiều hơn và tôi không nghĩ điều đó là đủ tốt".

Đáng chú ý, nói về việc liệu Man City có phải là đội xui xẻo khi để thủng lưới ở phút cuối trên chấm 11m hay không, Haaland nói thêm: "Tôi không xem lại tình huống đó nữa. Nếu bạn đá vào mặt ai đó thì tôi đoán đó là một quả phạt đền. Nhưng tôi không biết nữa, tôi không xem lại.

Mọi trận đấu Champions League đều khó khăn, hãy nhìn năm ngoái, chúng tôi đã bị loại. Vậy nên, đúng vậy, mọi trận đấu đều khó khăn, và không có nhiều đội thắng hai trận đầu tiên, đó là sự thật".