Man City thắng đậm Fulham, tiếp tục bám đuổi Arsenal

Man City đã rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Ngoại hạng Anh Arsenal xuống còn ba điểm sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Fulham vào rạng sáng 12/1. Chiến thắng này cũng kéo dài chuỗi đối đầu ấn tượng của Man City lên 20 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Man City dễ dàng vượt qua Fulham trên sân nhà Etihad (Ảnh: Getty).

Với thành tích bất bại trong 55 trận Ngoại hạng Anh diễn ra giữa tuần gần nhất (thắng 47, hòa 8), Man City không ngạc nhiên khi nhập cuộc chủ động trước Fulham. Ngay trong 10 phút đầu, Phil Foden đã hai lần tiến sát bàn mở tỷ số. Đội chủ nhà tiếp tục gây sức ép trong phần còn lại của hiệp một và được đền đáp ở phút 24, khi pha đánh đầu phòng ngự kém cỏi của Sander Berge tạo điều kiện để Antoine Semenyo dứt điểm lạnh lùng, ghi bàn thứ 13 của anh tại Ngoại hạng Anh ở mùa này.

Fulham suýt có bàn gỡ ngay sau đó, nhưng cú sút sệt của Harry Wilson đã bị Gianluigi Donnarumma cản phá. Tình huống cứu thua này tỏ ra mang tính bước ngoặt khi Man City nhân đôi cách biệt ở phút 30. Semenyo tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền chuẩn xác như đặt cho Nico O’Reilly, người đã giữ được sự bình tĩnh để dứt điểm tinh tế hạ gục Bernd Leno.

Có được đà hưng phấn, đội chủ nhà ghi thêm bàn thứ ba trước giờ nghỉ, khi Erling Haaland tung cú dứt điểm quen thuộc đưa bóng vào góc thấp khung thành từ ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 3-0, đồng thời định đoạt kết cục của trận đấu.

Haaland ăn mừng cùng Foden sau khi ghi bàn (Ảnh: Getty).

Sau khi ghi bàn ở 13 trong 14 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Fulham nỗ lực tìm lại thế trận đầu hiệp hai, nhưng Emile Smith Rowe và Raul Jimenez đều không tận dụng được những cơ hội nửa vời. Trong khi đó, Man City vẫn hoàn toàn kiểm soát trận đấu khi thời gian trôi dần về nửa cuối hiệp hai, và HLV Pep Guardiola tranh thủ xoay tua, cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi.

Chung cuộc, trận đấu diễn ra với nhịp độ chậm ở những phút cuối. Dù Fulham có tạo ra đôi chút sức ép muộn, Man City vẫn dễ dàng bảo toàn chiến thắng, kéo dài chuỗi bất bại trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh lên 12 trận (thắng 10, hòa 2) và tiếp tục gây sức ép lớn lên Arsenal ở ngôi đầu bảng.