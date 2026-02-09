Man City thắng ngược Liverpool phút bù giờ, tiếp tục gây áp lực lên Arsenal

Man City thắng ngược Liverpool phút bù giờ

Nhà đương kim vô địch Liverpool đã phải nhận thất bại cay đắng 1-2 trước Man City ngay trên sân nhà Anfield vào rạng sáng 9/2, sau khi thủ thành Alisson Becker mắc sai lầm nghiêm trọng ở những phút bù giờ, dẫn đến bàn thua từ chấm phạt đền. Kết quả này không chỉ giúp Man City tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Arsenal mà còn chấm dứt chuỗi 8 trận bất bại ấn tượng của The Kop tại thánh địa của mình.

Anfield vốn là một pháo đài bất khả xâm phạm đối với Man City trong những năm gần đây, khiến cuộc đối đầu này trở thành một thử thách lớn trong hành trình đua vô địch đầy chông gai của họ. Dù vậy, đội khách lẽ ra đã có thể vươn lên dẫn trước từ sớm khi Bernardo Silva kiến tạo cho Erling Haaland đối mặt khung thành. Tuy nhiên, cú chích mũi giày của tiền đạo người Na Uy đã bị Alisson cản phá, trước khi Milos Kerkez kịp thời phá bóng giải nguy.

Liverpool thi đấu mờ nhạt dù được thi đấu trên sân nhà tiếp Man City (Ảnh: Getty).

Một cơ hội còn rõ ràng hơn đến với Omar Marmoush khi anh đối mặt Alisson trong tư thế không bị ai kèm, nhưng tiền đạo người Ai Cập lại dứt điểm chệch khung thành một cách khó tin, và lá cờ việt vị sau đó đã phần nào "cứu" anh khỏi sự xấu hổ.

Liverpool thi đấu khá mờ nhạt trong hiệp một khi Man City liên tục dồn ép họ. Tình huống đáng chú ý đầu tiên của đội chủ nhà đến từ cú sút của Mohamed Salah, bóng chạm chân Marc Guehi đổi hướng đi chệch cột dọc trong gang tấc. The Kop bước vào giờ nghỉ với sự không hài lòng khi Salah dường như bị Silva kéo vai trong vòng cấm, nhưng cả trọng tài Craig Pawson lẫn VAR đều không cho rằng đó là một quả phạt đền, gây bức xúc cho phần đông khán giả trên sân Anfield.

Sau giờ nghỉ, người hâm mộ lại ôm đầu tiếc nuối khi cơ hội ngon ăn đầu tiên của hiệp hai trôi qua. Salah treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm cho Hugo Ekitike không bị kèm, nhưng tiền đạo này lại đánh đầu chệch khung thành từ cự ly chỉ sáu mét.

Những cơ hội tiếp tục đến với đoàn quân của Arne Slot, và Florian Wirtz là cái tên mới nhất bỏ lỡ thời cơ mười mươi khi không thể kết thúc pha phối hợp đẹp mắt, cú dứt điểm của anh bị Guehi lăn xả cản phá đầy quả cảm. Tân binh của Man City từng rất gần việc gia nhập Liverpool trong kỳ chuyển nhượng hè và luôn là tâm điểm chú ý, anh cũng góp mặt trong một tình huống gây tranh cãi khi kéo ngã Salah ngoài vòng cấm nhưng chỉ suýt phải đối mặt với án thẻ đỏ sau khi VAR xem xét.

Trận đấu được định đoạt bởi một khoảnh khắc bùng nổ, và Dominik Szoboszlai đã tạo ra điều đó với cú đá phạt ở phút 74 từ khoảng cách hơn 35 mét, bóng dội cột dọc bay vào lưới, khiến cầu trường Anfield như nổ tung. Không nản chí, Man City đáp trả chỉ 6 phút sau khi Silva đệm bóng cận thành từ pha làm tường của Haaland, kéo trận đấu trở lại thế cân bằng.

Bàn gỡ của Silva mở ra cái kết trong mơ cho đội khách, khi Alisson phạm lỗi với Matheus Nunes trong vòng cấm ở phút bù giờ và Haaland lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền gia tăng tỷ số lên 2-1.

Haaland ăn mừng sau khi ghi bàn từ chấm 11m (Ảnh: Getty).

Cuối trận, Donnarumma còn kịp thời có pha cứu thua quan trọng trước khi Rayan Cherki tung cú sút từ giữa sân, bóng lăn vào lưới. Tuy nhiên, Szoboszlai đã phạm lỗi với Haaland khi bóng đang đi vào khung thành, khiến tiền vệ người Hungary nhận thẻ đỏ vì ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt, bàn thắng của Man City vì thế không được công nhận. Dù vậy, tình huống có phần hài hước này cũng không thể ngăn Man City giành chiến thắng thứ ba trong 39 lần gần nhất làm khách tại Anfield, qua đó giữ cho cuộc đua vô địch vẫn tiếp tục nóng bỏng.