Man City sảy chân trước West Ham, Arsenal hưởng lợi lớn

West Ham United đã tạo nên bất ngờ lớn khi cầm hòa Man City 1-1, chấm dứt chuỗi 7 trận thua liên tiếp trước đối thủ này vào rạng sáng 15/3. Kết quả không chỉ củng cố hy vọng trụ hạng của "Búa tạ" mà còn giáng một đòn mạnh vào tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh của The Cityzens.

Dù HLV Pep Guardiola phải ngồi trên khán đài vì án cấm chỉ đạo, Man City vẫn nhanh chóng kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, hàng thủ kiên cường của West Ham, dưới sự dẫn dắt của HLV Nuno Espirito Santo, đã khiến các chân sút áo xanh gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Mads Hermansen.

Phút 31, Bernardo Silva mở tỷ số cho Man City với một pha tâng bóng tinh tế qua Hermansen. Nhưng chỉ bốn phút sau, West Ham đã có câu trả lời. Konstantinos Mavropanos bật cao đánh đầu từ quả phạt góc của Jarrod Bowen, bóng dội xà ngang rồi đi qua vạch vôi, gỡ hòa 1-1. Cuối hiệp một, Erling Haaland có cơ hội đưa Man City vượt lên nhưng cú dứt điểm của Antoine Semenyo lại đi chệch cột dọc.

Sang hiệp hai, Man City tiếp tục dồn ép nhưng vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của West Ham. Các sự thay đổi người như Rayan Cherki và Jeremy Doku đã tạo ra một số cơ hội, nhưng Hermansen đã có một ngày thi đấu xuất sắc, liên tục cản phá các cú sút của Haaland, Abdukodir Khusanov và Doku.

Những phút cuối trận chứng kiến Man City nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định. Hermansen tiếp tục là người hùng khi đẩy cú đá phạt của Tijjani Reijnders trúng xà ngang và cản phá cú đánh đầu của Nico O'Reilly. Mavropanos cũng có những pha cản phá dũng cảm, từ chối các cú vô lê của Haaland và O’Reilly.

Với trận hòa này, Man City đã có hai trận hòa liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, khiến họ kém Arsenal 9 điểm dù còn một trận chưa đấu, làm tổn hại nghiêm trọng đến tham vọng vô địch. Trong khi đó, 1 điểm quý giá giúp West Ham đứng ngoài khu vực xuống hạng và chỉ thua 1 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, cho thấy sự cải thiện đáng kể của đội bóng này.