Arsenal thắng tưng bừng Tottenham, tạo khoảng cách 5 điểm với Man City

Arsenal đã giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước đại kình địch Tottenham Hotspur trong trận derby Bắc London diễn ra vào tối 22/2, qua đó duy trì vị thế dẫn đầu Ngoại hạng Anh và nối dài chuỗi trận thắng trước đối thủ cùng thành phố lên con số 5.

Trận đấu tại sân Tottenham khởi đầu với những tiếng la ó từ khán đài, hướng về phía đội khách Arsenal. Dù kiểm soát bóng vượt trội, "Pháo thủ" gặp khó khăn trước hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà. Radu Dragusin đã xuất sắc cản phá cú đánh đầu của Viktor Gyokeres và pha dứt điểm từ xa của Leandro Trossard. Gyokeres sau đó cũng có một cú sút chệch cột dọc trong gang tấc trước khi trận đấu phải tạm dừng vì sự cố liên lạc của tổ trọng tài.

Khi trận đấu trở lại, Arsenal tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. William Saliba đánh đầu chệch cột từ một tình huống phạt góc được dàn xếp tốt, trong khi Trossard bỏ lỡ cơ hội sau đường chuyền bất cẩn của Xavi Simons. Dù Archie Gray bị va chạm vào mặt, Tottenham vẫn đáp trả nhưng lại bị dẫn bàn ở phút 30. Bukayo Saka thể hiện quyết tâm vượt qua Sarr rồi chuyền cho Eberechi Eze, người chạm bóng và phản xạ rất nhanh để ghi bàn mở tỷ số.

Eberechi Eze ăn mừng sau khi mở tỷ số (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, chỉ 24 giây sau khi giao bóng lại, Tottenham đã quân bình tỷ số 1-1 khi Randal Kolo Muani cướp bóng từ Declan Rice rồi sút tung lưới David Raya đưa trận đấu về vạch xuất phát. Trossard sau đó lại bỏ lỡ đáng tiếc khi sút chệch cột, trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 1-1.

Hiệp hai cũng khởi đầu bằng một sự trì hoãn khác do lỗi liên lạc, nhưng khi bóng lăn trở lại thì diễn biến diễn ra rất nhanh. Simons đã thử thách Raya trước khi Gyokeres dứt điểm quyết đoán đánh bại Vicario chỉ 90 giây sau khi tái khởi động, nâng tỷ số lên 2-1 cho Arsenal.

Kolo Muani tưởng như đã có thêm một bàn đáp trả nhanh với pha dứt điểm gọn gàng, nhưng bàn thắng bị từ chối do lỗi đẩy người với Gabriel Magalhaes. Saka sau đó phối hợp ăn ý với Eze nhưng sút thẳng vào vị trí của Vicario, và dù tiếp tục bị Van de Ven cản phá ít phút sau, Eze vẫn kịp hoàn tất cú đúp ở phút 60, nâng tổng số bàn thắng cá nhân lên 5 bàn sau hai trận derby Bắc London.

Eberechi Eze ghi bàn thứ hai vào lưới Tottenham (Ảnh: Getty).

Cuối trận, thế trận không hoàn toàn nghiêng về Arsenal khi Raya xuất sắc cứu thua, đẩy bóng ra sau cú đánh gót của Richarlison, trong nỗ lực tránh những phút cuối đầy căng thẳng như những gì đã xảy ra tại Molineux Stadium hồi giữa tuần.

Nỗi thất vọng lần đó được thay bằng niềm hân hoan lần này, khi Gyokeres tì đè vượt qua Gray trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Arsenal trong phút bù giờ. "Pháo thủ" qua đó có chiến thắng thứ 3 trong 8 trận Ngoại hạng Anh gần nhất, tái lập khoảng cách 5 điểm với Man City và đã đá nhiều hơn một trận. Arsenal cũng khiến Tottenham nhận thất bại thứ 3 liên tiếp, khiến họ chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 4 điểm.