Cầu thủ đắt giá nhất Man City bị đẩy ra đi, bến đỗ mới ít ai ngờ

Jack Grealish sẽ tiến hành kiểm tra y tế tại Everton vào hôm nay (theo giờ Anh), sau khi đội bóng vùng Merseyside đạt thỏa thuận mượn anh từ Man City trong một mùa giải.

Jack Grealish chuyển sang khoác áo Everton theo dạng cho mượn (Ảnh: AFP).

Việc ngôi sao 29 tuổi rời khỏi Etihad không phải là điều bất ngờ, đặc biệt sau khi bị HLV Pep Guardiola gạch tên khỏi danh sách dự FIFA Club World Cup. Tuy nhiên, việc anh chọn CLB chỉ đua trụ hạng như Everton để đầu quân khiến cho không ít người ngạc nhiên.

Mức lương của Grealish rơi vào khoảng 300.000 bảng mỗi tuần. Hai bên Man City và Everton không nêu rõ phương thức trả lương cho tiền vệ người Anh.

Mùa trước, Grealish ra sân 32 trận trên mọi đấu trường cho Man City nhưng anh chỉ đá chính một nửa số trận trong đó. Tại giải Ngoại hạng Anh, tiền vệ sinh năm 1995 chỉ ra sân từ đầu 7 trận.

Grealish gia nhập Man City từ Aston Villa năm 2021 với mức phí kỷ lục của CLB là 100 triệu bảng. Tiền vệ người Anh đã ra sân 157 trận, ghi 17 bàn và kiến tạo 23 lần trong 4 năm gắn bó với đội chủ sân Etihad.

Ngôi sao 30 tuổi đã giúp The Citizens giành 3 chức vô địch Ngoai hạng Anh, 1 Champions League, 1 FA Cup, siêu cúp châu Âu, 1 FIFA Club World Cup.

HLV Pep Guardiola từng kỳ vọng Grealish trở lại đỉnh cao nhưng không thành hiện thực (Ảnh: BBC).

HLV Pep Guardiola từng thừa nhận hồi đầu năm nay rằng ông mong muốn Grealish tìm lại phong độ đỉnh cao của mùa ăn ba. Ông nói: “Tôi muốn thấy Jack của mùa ăn ba nhưng cậu ấy phải chiến đấu để giành vị trí và chứng minh mình xứng đáng thi đấu mỗi ngày, mỗi tuần”.

HLV David Moyes của Everton từng dành nhiều lời khen cho Grealish khi anh còn khoác áo Aston Villa. Năm 2021, Moyes cho rằng Grealish “có lẽ là cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh lúc này”.

Tiền vệ người Anh từng bày tỏ nỗi thất vọng khi bị loại khỏi danh sách dự Euro 2024. Việc khoác áo Everton có thể giúp anh lấy lại phong độ và nuôi hy vọng trở lại đội tuyển Anh, hướng tới World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Tính đến nay, Grealish đã có 39 lần ra sân cho Tam Sư.