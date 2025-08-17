Haaland lập cú đúp, Man City thắng tưng bừng trước Wolves

Man City đã có khởi đầu tuyệt vời cho mùa giải 2025-26 khi đội bóng của Pep Guardiola giành chiến thắng 4-0 trên sân của Wolves nhờ cú đúp của Erling Haaland và các tân binh Tijjani Reijnders, Rayan Cherki. Với chiến thắng đậm tại Molineux, Man City đã vươn lên đứng đầu bảng.

Haaland tỏa sáng trong chiến thắng của Man City (Ảnh: Getty).

Dù có khởi đầu chậm chạp, cơ hội đầu tiên vẫn thuộc về Erling Haaland với một pha đánh đầu đưa bóng vọt xà ngang ở phút 19 khi trước mặt là cả khung thành trống trải. Wolves sau đó cũng tạo được tình huống đáng chú ý khi Marshall Munetsi đưa bóng vào lưới nhưng bị thổi việt vị ở phút 24.

Tuy nhiên, Man City nhanh chóng vươn lên dẫn trước hai bàn. Haaland mở tỷ số bằng pha chạm bóng tinh tế từ đường chuyền thấp của Rico Lewis ở phút 34. 3 phút sau, tân binh Tijjani Reijnders nhân đôi cách biệt với cú dứt điểm gọn gàng vào góc thấp sau pha phản công và đường chuyền của Oscar Bobb. Đây là điềm lành cho đội khách, bởi AC Milan đã thắng 10 trong 13 trận đấu chính thức mà Reijnders ghi bàn ở mùa giải trước.

Bước sang hiệp hai, Wolves nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ với cú sút trúng cạnh lưới của Jorgen Strand Larsen và pha dứt điểm buộc James Trafford phải đổ người cản phá, tuy nhiên tất cả những gì đội chủ nhà gây khó khăn cho đối thủ chỉ có vậy. Man City đã dập tắt mọi hy vọng của đội chủ nhà khi Haaland hoàn tất cú đúp với pha đệm bóng cận thành từ đường chuyền ngược của Reijnders ở phút 61.

Wolves không thể gây ra nhiều khó khăn cho Man City (Ảnh: Getty)

Đây là bàn thắng thứ 10 của Haaland vào lưới Wolves tại Premier League, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác. Khoảng cách 3 bàn giúp Man City chơi khá thoải mái trong những phút còn lại khi chiến thắng đã nằm chắc trong tay các học trò của Guardiola. Phút 81, một tân binh khác là Rayan Cherki cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số với cú dứt điểm đẹp mắt vào góc thấp, ấn định chiến thắng 4-0 cho Man City.

Thất bại trong trận mở màn mùa giải tiếp tục kéo dài "lời nguyền tháng 8" của Wolves, khi họ chỉ giành được một chiến thắng trong 21 trận đấu diễn ra trong tháng này tại Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, chiến thắng thuyết phục đã đưa Man City lên ngôi đầu bảng xếp hạng ngay từ những vòng đấu đầu tiên.

Đội hình thi đấu

Wolves: Sa; Toti, Agbadou, Doherty; Hoever (R.Gomes, 73), Andre (Lopez, 72), A. Gomes, Wolfe (H.Bueno, 72); Munetsi, Bellegarde (Arias, 73), Larsen (Hwang Hee-Chan, 82)

Man City: Trafford, Lewis, Stones (Khusanov, 82), Dias, Ait-Nouri, Nico (Nunes, 66), Silva (O’Reilly, 66), Reijnders, Bobb, Doku (Marmoush, 66), Haaland (Cherki, 73).