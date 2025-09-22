HLV Pep Guardiola có hành động kỳ lạ với trọng tài, CĐV phản ứng

Đêm qua, Man City đã đánh rơi chiến thắng trước Arsenal khi bị đối thủ gỡ hòa 1-1 trong những phút bù giờ trên sân Emirates ở vòng 5 giải Ngoại hạng Anh. Trận đấu này đã chứng kiến một trong những tình huống gây chú ý nhất mùa giải. Nó không đến từ các cầu thủ trên sân mà từ HLV Pep Guardiola ở bên ngoài đường biên.

HLV Pep Guardiola bất ngờ hôn trọng tài ở thời điểm cuối trận đấu giữa Man City và Arsenal (Ảnh chụp màn hình).

Trong khi trận đấu đang diễn ra căng thẳng, ống kính truyền hình bất ngờ ghi lại cảnh Guardiola bất ngờ ôm mặt trọng tài thứ tư Craig Pawson rồi cúi sát như muốn hôn lên má "ông vua áo đen". Trọng tài Pawson có chút giật mình và lùi lại.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo vô số bình luận hài hước. Nhiều người thậm chí còn đùa rằng HLV Pep Guardiola “muốn hôn trọng tài để giữ lợi thế”. Dưới đây là một vài ý kiến bình luận của người hâm mộ trên trang Twitter:

“Tôi vừa thấy HLV Pep Guardiola hôn trọng tài phải không?”.

“Tôi không hiểu HLV Pep Guardiola muốn làm cái gì nữa?”.

“HLV Pep Guardiola định hôn trọng tài để giữ lợi thế cho Man City hay sao?”.

“Ông Pep Guardiola ngày càng có dấu hiệu bất thường”.

Ngay sau khi HLV Pep Guardiola có hành động kỳ lạ, Arsenal đã có bàn thắng gỡ hòa (Ảnh: Getty).

Trớ trêu thay, ngay sau tình huống gây chú ý ấy, Man City lại đánh rơi lợi thế. Ở phút 90+3, Gabriel Martinelli ghi bàn gỡ hòa cho Arsenal, buộc The Citizens phải chấp nhận chia điểm đáng tiếc.

Bình luận về trận đấu tại Emirates, chuyên gia Gary Neville cho biết: “Pep Guardiola chỉ biết nhún vai chứng kiến Arsenal gỡ hòa. Ông ấy đã quyết định cách để giành chiến thắng từ khoảng 25 phút đến 30 phút cuối trận và suýt chút nữa đã thành công”.

Kết quả này khiến cho Man City ngụp lặn ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Trong khi đó, Arsenal xếp thứ hai với 10 điểm và kém đội đầu bảng Liverpool 5 điểm.