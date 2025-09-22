Pep Guardiola nhận kỷ lục buồn, nói điều bất ngờ khi Man City hòa Arsenal

Pha dứt điểm khéo léo của Erling Haaland ở phút thứ 9 giúp Man City vượt lên dẫn trước đối thủ ngay từ sớm. Tuy nhiên đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã phải chịu áp lực rất lớn trong suốt thời gian còn lại để bảo toàn tỷ số.

Dù vậy ở phút bù giờ 90+3, tiền vệ vào sân thay người Gabriel Martinelli đã có pha lốp bóng đầy tinh tế đánh bại thủ thành Donnarumma để giành lại 1 điểm trên sân nhà ở vòng 5 Premier League diễn ra vào tối 21/9 (giờ Việt Nam).

Martineilli ăn mừng bàn thắng gỡ hoà cho Arsenal ở phút bù giờ 90+3 (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, ngoài việc để thủng lưới ở phút cuối và tiếp tục chuỗi trận không thắng trước Arsenal, HLV Pep Guardiola còn nhận về những kỷ lục không mong muốn.

Ở trận đấu này, Man City chỉ kiểm soát bóng 32,8%, tỷ lệ thấp nhất của một đội bóng do Guardiola dẫn dắt trong 601 trận ở giải VĐQG suốt sự nghiệp gần 20 năm của ông. Kỷ lục thấp nhất trước đó của chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng là trận đấu với Arsenal vào tháng 3 /2023, khi Man City chỉ kiểm soát bóng tổng cộng 36,5%

Trận hòa 1-1 cũng có nghĩa là Guardiola hiện đang có số điểm thấp nhất sau 5 trận đấu tại Premier League với tư cách là HLV trưởng của Man City. Họ chỉ có được 7 điểm sau 5 trận đầu tiên (thắng hai, thua hai và hòa một), đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng.

"Chúng tôi đã chơi những trận đấu khó khăn trong tuần này, với Man Utd tuần trước và với Napoli tại Champions League, và hôm nay chúng tôi phải đối đầu với một đội bóng mạnh.

Các cầu thủ của chúng tôi đã rất kiên cường. Nhưng thật khó khăn khi bạn không hiệu quả trong việc gây áp lực tầm cao, và luôn khó khăn trong việc triển khai bóng.

Chúng tôi đã có một số thay đổi. Tôi nghĩ kết quả là công bằng. Nhìn chung, Arsenal chơi tốt hơn", HLV Pep Guardiola bày tỏ sau trận đấu.

HLV Pep Guardiola thất vọng sau khi chứng kiến đội bóng bị gỡ hoà ở phút bù giờ (Ảnh: AFP).

Khi được hỏi liệu ông có thích xem đội bóng của mình phòng ngự theo kiểu dựng xe buýt trong suốt cả trận đấu hay không, Guardiola thừa nhận: “Không, tôi phải chịu đựng, tôi không thích. Tôi muốn bóng đi thật xa, thật xa, thật xa ngay lập tức. Tôi muốn áp sát khung thành David Raya, nhưng đối thủ chơi tốt hơn, bạn phải chấp nhận điều đó và từ đó chúng tôi mới tiến bộ".

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm: "Kể từ khi kỳ chuyển nhượng kết thúc, sự gắn kết đã lên đến đỉnh cao. Hôm nay chúng tôi đã rất nỗ lực và Arsenal đã có tất cả - chúng tôi đã phòng ngự rất tốt ở các tình huống phạt góc. Chúng tôi sẽ giành được điểm, chúng tôi phải cải thiện, nhưng mọi thứ đã xảy ra như vậy rồi.

Chúng tôi đã vô cùng mệt mỏi. Arsenal đã chiến đấu trong hai cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh gần đây nhất và lọt vào bán kết Champions League nên thực sự rất khó khăn khi đối đầu với họ".