Arsenal hòa đội bét bảng, nguy cơ bị Man City đuổi kịp

Wolves đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng vô địch của Arsenal khi tân binh Tom Edozie ghi bàn thắng muộn, giúp đội cuối bảng Ngoại hạng Anh cầm hòa đội đầu bảng với tỷ số 2-2 đầy kịch tính, diễn ra vào rạng sáng 19/2.

Trận đấu tưởng chừng chỉ có một kết cục khi "Pháo thủ" sớm vươn lên dẫn trước. Bàn mở tỷ số đến khá dễ dàng khi Declan Rice có quá nhiều khoảng trống trước vòng cấm, tạo điều kiện cho Bukayo Saka xâm nhập và đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền của đồng đội ở phút thứ 5. Arsenal tiếp tục gây sức ép và suýt có bàn thứ hai nếu không có pha cứu thua kép xuất sắc của Jose Sa trước các cú dứt điểm của Noni Madueke và Gabriel Martinelli.

Saka mở tỷ số vào lưới Wolves (Ảnh: Getty).

Dù có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi Angel Gomes rời sân nhường chỗ cho Tolu Arokodare, Wolves vẫn gặp khó khăn trong việc tấn công. Đội chủ nhà không tung ra được cú sút nào cho đến những phút bù giờ cuối hiệp một, với cú đá cầu may từ xa của Andre đi chệch cột dọc là pha dứt điểm đáng chú ý duy nhất.

Bước sang hiệp hai, Wolves khởi sắc hơn trong tám phút đầu khi tân binh Adam Armstrong ngoặt vào chân trái không thuận và sút căng đưa bóng đi sạt xà ngang. Tuy nhiên, hy vọng của đội chủ nhà nhanh chóng bị dập tắt khi đường chuyền xé toang hàng thủ của Gabriel mở ra cơ hội cho Piero Hincapie băng xuống và dứt điểm quyết đoán, ghi bàn đầu tiên cho CLB, nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 56.

Ngay khi thầy trò Mikel Arteta tưởng như đã khép lại trận đấu, khoảnh khắc lóe sáng của Hugo Bueno ở phút 61 với cú cứa lòng từ rìa vòng cấm vào góc cao rút ngắn tỷ số xuống 1-2 đã thổi bùng lại kịch tính.

Wolves không tạo ra quá nhiều mối đe dọa cho bàn thắng thứ hai khi Arsenal kiểm soát thế trận khá tốt. Tuy nhiên, một sai lầm ở phút bù giờ giữa David Raya và Gabriel đã khiến bóng rơi đúng vị trí của Edozie. Cú sút sệt đầy uy lực của anh chạm người đổi hướng qua vạch vôi vào góc thấp, làm bùng nổ cầu trường Molineux và để lại sự thất vọng cho Arsenal.

Các cầu thủ Wolves ăn mừng bàn thắng muộn (Ảnh: Getty).

Với "Pháo thủ", đây là một cơ hội lớn bị bỏ lỡ trước trận đấu của Man City vào thứ 7, đồng thời là cú giáng mạnh vào sự tự tin trước trận derby Bắc London chủ nhật. Một điểm không thay đổi nhiều cho Wolves, đội gần như chắc chắn sẽ xuống chơi ở Championship mùa tới nếu không có phép màu, nhưng trận đấu vừa diễn ra vẫn là một khoảnh khắc hiếm hoi đáng nhớ trong mùa giải ảm đạm của họ.