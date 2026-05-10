Xem trực tiếp trận U17 Việt Nam gặp U17 Hàn Quốc ở đâu?

Hôm nay, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai ở bảng C giải U17 châu Á gặp đối thủ rất mạnh là U17 Hàn Quốc. Mặc dù đây là thử thách khó khăn nhưng đoàn quân của HLV Cristiano Roland tràn đầy tự tin bước vào trận đấu này.

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của TV360. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

U17 Việt Nam tràn đầy tự tin sau chiến thắng trước U17 Yemen (Ảnh: AFC).

U17 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U17 Yemen ở lượt trận mở màn. Nếu giành chiến thắng trước U17 Hàn Quốc, đội bóng của HLV Roland sẽ làm nên lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở World Cup.

Trước thềm trận đấu này, HLV Roland tự tin tuyên bố: “Chắc chắn phía trước còn nhiều khó khăn nhưng nếu toàn đội tiếp tục cố gắng, làm mọi thứ thật chuẩn chỉnh như tôi đã dặn thì tôi tin chúng ta sẽ đánh bại được U17 Hàn Quốc”.

U17 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn khá nhiều so với U17 Việt Nam. Tuy nhiên, ở cấp độ trẻ, bất ngờ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Mới đây, U23 Việt Nam từng gây bất ngờ lớn khi quật ngã U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba giải U23 châu Á.

Thủ quân Đăng Khoa khẳng định U17 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất, đồng thời tin tưởng toàn đội có kết quả tốt trong trận đấu với U17 Hàn Quốc. Cầu thủ này chia sẻ: “Tinh thần toàn đội đang rất tốt. Sau trận thắng Yemen, chúng tôi nhanh chóng quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu gặp U17 Hàn Quốc”.

U17 Hàn Quốc hòa thất vọng trước U17 UAE ở lượt trận mở màn (Ảnh: AFC).

Đánh giá về đối thủ sắp tới, Đăng Khoa cho rằng U17 Hàn Quốc là đội bóng sở hữu nền tảng thể lực và kỹ thuật rất tốt. Bản thân anh cùng các đồng đội ở hàng phòng ngự đã chủ động nghiên cứu kỹ đối thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất.

“U17 Hàn Quốc có nền tảng thể lực và kỹ thuật rất tốt. Ban huấn luyện sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để toàn đội đáp ứng được trận đấu. Cá nhân tôi đã xem lại băng hình của họ và trao đổi với các bạn để có sự chuẩn bị tốt nhất”, Đăng Khoa nói.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Hoàng Việt, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách

U17 Hàn Quốc: Park Ji-Hu, Choi Jae-Hyeok, Seong Min-Su, Jung Ha-Won, Ahn Joo-Wan, Kim Ji-Woo, Kim Ji-Ho, An Sun-Hyun, Moon Ji-Hwan, Choi Min-Jun, Moon Yu-No.