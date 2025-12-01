Quang Dương giành cú đúp danh hiệu ở giải pickleball tại Việt Nam

Trước khi bước lên bục vinh quang, "thần đồng" Quang Dương đã có màn thị uy sức mạnh trước đối thủ quốc tế Vuk Velickovic. Tại bán kết nội dung đơn nam Pro, Quang Dương đã khiến hội trường trở nên náo nhiệt ở cuộc đối đầu với tay vợt người Australia.

Quang Dương nhận giải Việt Nam Masters 2025 tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 30/11 (Ảnh: FBNV).

Lối chơi tấn công như vũ bão cùng kỹ thuật xử lý bóng tinh tế, tay vợt gốc Việt đã biến trận đấu thành sân khấu của riêng mình. Anh kiểm soát hoàn toàn khu vực trên lưới, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản kháng nào và kết thúc trận đấu với tỷ số chênh lệch 11-8 và 11-0 để tiến vào trận chung kết gặp Phúc Huỳnh.

Trận chung kết đơn nam Pro diễn ra đúng như kỳ vọng của người hâm mộ về chất lượng chuyên môn. Tuy nhiên, sự chênh lệch về thể lực và bản lĩnh thi đấu đã sớm được định đoạt. Trước một Phúc Huỳnh vừa trải qua trận bán kết vất vả, Quang Dương đã thể hiện sự vượt trội hoàn toàn.

Tay vợt 19 tuổi nhanh chóng khép lại trận đấu chỉ sau hai set với cùng tỷ số cách biệt 11-4, qua đó lên ngôi vô địch Đơn nam đầy thuyết phục.

Chưa dừng lại ở đó, Quang Dương tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa tại nội dung đôi nam khi sát cánh cùng người đồng đội ăn ý Jack Munro. Trận chung kết đôi nam đã cống hiến cho khán giả bữa tiệc thị giác thực sự với nhịp độ thi đấu nghẹt thở và những pha đôi công rực lửa.

Hàng loạt pha bóng đẳng cấp liên tục được hai bên tạo ra khiến nhà thi đấu bùng nổ trong những tiếng hò reo của khán giả. Sau 4 set đấu căng thẳng và kịch tính, cặp đôi Quang Dương - Jack Munro đã xuất sắc đánh bại đối thủ với tỷ số chung cuộc 11-8, 11-4, 8-11, 11-8, chính thức hoàn tất cú đúp danh hiệu và khép lại một giải đấu đại thành công.

Cú đúp danh hiệu của quang Dương tại Vietnam Masters 2025 không chỉ là chiến thắng cá nhân, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho đẳng cấp vượt trội của tay vợt trẻ này tại sân chơi được giới chuyên môn ví von như một "Grand Slam" thực thụ của làng pickleball Việt Nam.

Vietnam Masters 2025 quy tụ hơn 1.000 VĐV tranh tài, biến nơi đây thành ngày hội thể thao lớn nhất trong năm. Đặc biệt, tính cạnh tranh và chất lượng chuyên môn được đẩy lên mức quốc tế với sự góp mặt của gần 100 tay vợt ngoại binh đến từ hơn 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các cường quốc như Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Hàn Quốc, New Zealand, Ấn Độ...

Tại Vietnam Masters, người thắng cuộc sẽ nhận 1.500 điểm DRP, mức cao nhất trong hệ thống xếp hạng chuyên nghiệp mà D-Joy áp dụng từ đầu năm 2025. Với cú đúp danh hiệu ấn tượng, Quang Dương chính thức được tôn vinh là "Vua Pickleball Việt Nam 2025"

Quang Dương chụp ảnh cùng người hâm mộ khi giành cú đúp danh hiệu tại Vietnam Masters 2025 (Ảnh: FBNV).

Danh hiệu này không chỉ là sự thừa nhận tài năng cá nhân mà còn đánh dấu một bước tiến lịch sử, thể hiện quyết tâm chuyên nghiệp hóa toàn diện của pickleball Việt Nam. Hệ thống DRP không chỉ tạo ra tính cạnh tranh mà còn đánh dấu bước tiến chuyên nghiệp hóa của môn thể thao đang phát triển bùng nổ này.