PPA Tour Asia năm 2026 sẽ mở màn tại Hà Nội

Ban tổ chức hệ thống giải đấu pickleball chuyên nghiệp tầm cỡ quốc tế tại châu Á (PPA Tour Asia) vừa công bố lộ trình ba chặng đầu tiên của mùa giải mới gồm: Hà Nội (Việt Nam), Kuala Lumpur (Malaysia) và Macao (Trung Quốc). Trong đó, Hà Nội vinh dự được chọn làm nơi khởi động cho toàn bộ hệ thống giải đấu năm 2026.

Pickleball Việt Nam khép lại năm 2025 với hàng loạt danh hiệu (Ảnh PPA).

Đây là lần đầu tiên một chặng mở màn của PPA Tour Asia được tổ chức tại miền Bắc Việt Nam, minh chứng cho sức hút và tốc độ phát triển "thần tốc" của bộ môn này tại thị trường trong nước.

Giải đấu mang tên Hanoi Cup sẽ diễn ra từ ngày 1/4 đến 5/4 tại Nhà thi đấu Điền kinh trong nhà Mỹ Đình. Với cấp độ 1.000 điểm thưởng cho nhà vô địch và chất lượng chuyên môn cao, sự kiện hứa hẹn thu hút sự tham gia của các tay vợt hàng đầu khu vực và thế giới.

Quyết định trao quyền đăng cai chặng mở màn cho Hà Nội được xem là bước đi chiến lược sau thành công vang dội của Vietnam Cup 2025 tại Đà Nẵng. Giải đấu năm ngoái không chỉ thiết lập kỷ lục về lượng khán giả đến sân mà còn tạo ra hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trong cộng đồng pickleball quốc tế.

Bên cạnh sức nóng từ người hâm mộ, Hà Nội hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về hạ tầng giao thông, dịch vụ hậu cần và đặc biệt là cơ sở vật chất đẳng cấp tại khu liên hợp Mỹ Đình. Sự phát triển ổn định của cộng đồng người chơi tại Thủ đô cũng là yếu tố then chốt giúp Ban tổ chức tin tưởng vào sự thành công của chặng khởi đầu.

PPA Tour Asia 2026 công bố lịch trình thi đấu (Ảnh: PPA).

PPA Tour Asia 2026 dự kiến tiếp tục quy tụ những ngôi sao pickleball hàng đầu từ Mỹ và các cường quốc thể thao khác. Đây là cơ hội "vàng" để các vận động viên Việt Nam được cọ xát trực tiếp với trình độ đỉnh cao ngay trên sân nhà, qua đó thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa bộ môn này tại Việt Nam.

Sau chặng dừng chân tại Hà Nội, PPA Tour Asia 2026 sẽ lần lượt di chuyển tới Kuala Lumpur (giữa tháng 5) và Macao (cuối tháng 5).

Việc góp mặt cạnh những trung tâm thể thao, giải trí lớn của châu Á cho thấy pickleball Việt Nam đang có tiếng nói ngày càng quan trọng, chuyển mình mạnh mẽ từ sân chơi phong trào sang môi trường thi đấu chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế.