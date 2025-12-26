Cựu số một thế giới Brooks Koepka tuyên bố rời khỏi LIV Golf

Thông báo rời khỏi LIV Golf (hệ thống các giải golf được sáng lập và điều hành bởi các tỷ phú Saudi Arabia) được Brooks Koepka đưa ra đêm 23/12 (theo giờ Việt Nam). Cho dù hợp đồng giữa tay golf người Mỹ với LIV Golf vẫn còn một năm nữa mới kết thúc, nhưng Brooks Koepka quyết định chia tay sớm.

Brooks Koepka chia tay hệ thống LIV Golf (Ảnh: Reuters).

Việc Brooks Koepka rời khỏi LIV Golf làm xuất hiện những đồn đoán anh sẽ quay lại với hệ thống PGA Tour (hệ thống các giải đấu danh giá dành cho nam, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt).

Nhiều năm qua, PGA Tour có quy định, những vận động viên (VĐV) chuyển sang thi đấu tại LIV Golf, sẽ không được thi đấu tại PGA Tour, ngoại trừ các giải major (tương đương với tính chất các giải Grand Slam trong môn quần vợt).

Hiện giờ, Brooks Koepka muốn quay lại với PGA Tour, anh phải nộp đơn xin gia nhập lại hệ thống này và phải chờ ban quản lý của PGA Tour duyệt.

Dù vậy, ngay sau khi Brooks Koepka thông báo rời LIV Golf, PGA Tour đã có thông báo như thể mở đường cho cựu số một thế giới trở lại với mình: “Brooks Koepka là một tay golf chuyên nghiệp sở hữu nhiều thành công. Chúng tôi tiếp tục chúc anh ấy và gia đình có nhiều thành công hơn nữa”.

“Về phần chúng tôi, PGA Tour tiếp tục cung cấp cho các tay golf chuyên nghiệp hàng đầu môi trường cạnh tranh, những danh hiệu, để họ theo đuổi sự vĩ đại của bản thân”, PGA Tour tuyên bố.

Brooks Koepka năm nay 35 tuổi, từng 9 lần giành các danh hiệu trên PGA Tour, trong đó có đến 5 danh hiệu major. Anh được xem là một trong những tài năng lớn nhất có thể cạnh tranh các danh hiệu với tay golf số một thế giới Scottie Scheffler (Mỹ).