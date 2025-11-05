Liverpool xuất sắc đánh bại Real Madrid ở Champions League

Được thi đấu trên sân nhà Anfield, Liverpool thể hiện quyết tâm giành chiến thắng khi tung ra sân đội hình với nhiều ngôi sao như Salah, Wirtz, Mac Allister. Bên phía Real Madrid, các tiền đạo Vinicius, Bellingham, Mbappe đá chính ngay từ đầu.

Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng, hai đội nhập cuộc với tốc độ cao, sẵn sàng gây áp lực và tranh chấp quyết liệt ở giữa sân. Real Madrid tỏ ra sắc sảo hơn và Jude Bellingham có pha dứt điểm kỹ thuật trong vòng cấm, tuy nhiên thủ môn Mamardashvili đã kịp thời đổ người cản phá.

Liverpool chơi chủ động hơn ở các phút tiếp theo, Dominik Szoboszlai liên tục thử thách Thibaut Courtois bằng những cú sút xa đầy uy lực, khiến thủ thành của Real Madrid phải liên tục cứu thua.

Trận đấu diễn ra căng thẳng ở hiệp 1 (Ảnh: Getty).

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng, cầu thủ Liverpool yêu cầu một quả phạt đền sau tình huống bóng chạm tay Aurelien Tchouameni trong vòng cấm, tuy nhiên trọng tài đã từ chối sau khi kiểm tra công nghệ VAR.

Cuối hiệp 1, cầu thủ Real Madrid đòi phạt đền khi Vinicius Junior ngã trong khu vực 16m50 nhưng trọng tài từ chối. 45 phút đầu tiên khép lại nhưng không có bàn thắng.

Hiệp 2 chứng kiến sự áp đảo của Liverpool và phút 61, từ một quả đá phạt chuẩn xác của Szoboszlai, Alexis Mac Allister bật cao đánh đầu ở cự ly gần đánh bại thủ môn Courtois, mở tỷ số 1-0 cho Liverpool.

Công nghệ VAR được kiểm tra ngay sau đó để xem xét khả năng việt vị, tuy nhiên bàn thắng vẫn được công nhận và đội chủ sân Anfield có được lợi thế lớn.

Real Madrid buộc phải vùng lên, ở phút 75, Mbappe dứt điểm trong vòng cấm nhưng cú sút của anh lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Liverpool chơi phòng ngự chắc chắn, hiệu quả khiến Real Madrid bất lực trong việc tìm bàn thắng gỡ hòa.

Mac Allister ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu mang về 3 điểm cho Liverpool (Ảnh: Getty).

Alexander-Arnold được Real Madrid tung vào sân ở phút 81 trong tiếng la ó từ khán đài sân Anfield. Quãng thời gian ít ỏi là không đủ để ngôi sao người Anh tạo nên sự khác biệt khi gặp lại đội bóng cũ.

Chiến thắng này giúp Liverpool giành hai trận thắng liên tiếp đầu tiên kể từ tháng 9, trong khi Real Madrid tiếp tục chuỗi phong độ tệ hại trước các đội bóng Anh (thắng 2 trong 10 lần đối đầu gần nhất).

Real Madrid thua trận đầu tại UEFA Champions League mùa giải này và tiếp tục đứng ở vị trí thứ 5 với 9 điểm. Liverpool xếp ngay sau với cùng 9 điểm nhưng kém về hiệu số bàn thắng.

Đội hình thi đấu

Liverpool: Mamardashvili, Robertson (Kerkez 88'), Van Dijk, Konate, Bradley, Gravenberch, Mac Allister (Jones 79'), Szoboszlai, Salah, Wirtz (Chiesa 88'), Ekitike (Gakpo 79').

Bàn thắng: Mac Allister (61').

Real Madrid: Courtois, Carreras, Militao, Huijsen, Valverde (Brahim Diaz 90'), Tchouameni, Guler (Alexander-Arnold 82'), Camavinga (Rodrygo 69'), Vinicius, Bellingham, Mbappe.