Harry Kane giúp Bayern Munich thắng đậm, Inter Milan đánh bại Slavia Prague

Trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng đấu phân hạng UEFA Champions League 2025-26, dù phải làm khách trên sân Alphamega (Limassol, Síp), Bayern Munich vẫn thể hiện phong độ vượt trội.

Đoàn quân HLV Vincent Kompany kiểm soát hoàn toàn thế trận và giành trọn 3 điểm, giúp “Hùm xám” tạm thời leo lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Một mình Harry Kane xử lý mượt mà trong vòng vây của 3 cầu thủ bên phía Pafos (Ảnh: Getty).

Chưa đầy 35 phút đầu hiệp một, Bayern Munich đã thể hiện sự vượt trội khi có tới 4 lần chọc thủng lưới đội chủ nhà. Người mở màn cho bữa tiệc bàn thắng này là Kane ở phút 15, sau đó hậu vệ cánh trái Raphael Guerreiro cũng điền tên mình lên bảng điểm số, gia tăng khoảng cách lên 2 bàn ở phút 20.

Đến phút 31, Michael Olise có màn trình diễn kỹ thuật bên cánh phải. Anh thực hiện loạt động tác giả và chuyền dọn cỗ để Jackson dứt điểm chuẩn xác, nâng tỉ số lên 3-0.

Chỉ ba phút sau, Harry Kane cho thấy khả năng săn bàn siêu hạng khi hoàn tất cú đúp bằng một siêu phẩm cá nhân. Anh đi bóng lắt léo, vượt qua ba hậu vệ Pafos trước khi tung cú dứt điểm "xâu kim" thủ thành Michael nâng tỷ số lên 4-0.

Trước khi bước vào giờ nghỉ, đội chủ nhà Pafos bất ngờ có được bàn gỡ 1-4 nhờ công của Orsic ở phút 45.

Olise khiến lối chơi của Bayern Munich đa dạng, khó đoán (Ảnh: Getty).

Sang hiệp hai, Bayern Munich vẫn duy trì thế trận dồn ép toàn diện và tạo ra vô số cơ hội. Mặc dù chỉ có thêm một bàn thắng, nhưng đó là màn phối hợp ấn tượng của “Hùm xám” để giúp Olise ấn định tỉ số chung cuộc 5-1, khép lại trận đấu toàn diện của tiền vệ người Anh với 2 kiến tạo và 1 bàn thắng, trở thành ngòi nổ quan trọng nhất trên hàng công.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, mọi sự chú ý cũng đổ dồn về phía Lautaro Martinez khi cầu thủ này đã lập một cú đúp vào lưới Slavia giúp Inter Milan duy trì mạch chiến thắng, giữ vững vị trí trong top 8 của vòng phân hạng Champions League.

Ngay từ những phút đầu trên sân Giuseppe Meazza, Inter Milan đã kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tục dồn ép khung thành đội khách. Tuy nhiên, phải đến phút 30, đội bóng của Italy mới tìm được bàn mở tỷ số.

Thủ môn Jindrich Stanek đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi chuyền bóng thiếu lực cho đồng đội David Zima, tạo cơ hội để Lautaro Martinez dễ dàng dứt điểm cận thành, mở tỷ số trận đấu.

Có được bàn dẫn trước, Inter Milan chơi với tâm lý thoải mái và tiếp tục có bàn nhân đôi cách biệt. Marcus Thuram đột phá khéo léo bên cánh trái trước khi thực hiện đường căng ngang chuẩn xác, tạo điều kiện cho Denzel Dumfries đệm bóng chính xác, xé toang mảnh lưới Slavia. Kết thúc 45 phút đầu tiên, Inter dẫn trước 2-0.

Phút 65, trong một tình huống phản công mẫu mực, Alessandro Bastoni đã thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Lautaro Martinez dễ dàng hoàn tất cú đúp của mình, ấn định tỷ số chung cuộc 3-0 cho Inter Milan.

Lautaro Martinez ăn mừng bùng nổ khi hoàn tất cú đúp cho Inter Milan (Ảnh: Getty).

Lautaro Martinez đã có một trận đấu nổi bật, khẳng định vai trò là điểm tựa không thể thiếu trên hàng công Inter Milan. Mùa giải này, tiền đạo người Argentina đang có phong độ cao với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo chỉ tính riêng tại Serie A.

Trong khi đó, trận thua khiến Slavia nối dài chuỗi thất bại trên sân khách trước các đội bóng Italy ở đấu trường châu Âu lên con số 9 trận.