Liverpool nổ "bom tấn" 130 triệu bảng ngay sau chiến thắng trước Arsenal

Liverpool cuối cùng đã đồng ý mức phí kỷ lục 130 triệu bảng Anh với Newcastle để ký hợp đồng với Alexander Isak vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Đây là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh.

Theo truyền thông Anh, tiền đạo Alexander Isak đang trên đường tới Merseyside để kiểm tra y tế trong hôm nay, kết thúc cả mùa hè theo đuổi thương vụ của Liverpool với chân sút người Thụy Điển.

Alexander Isak gia nhập Liverpool vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, đây là bản hợp đồng "bom tấn" thứ 2 của Liverpool ở mùa hè này sau khi Lữ đoàn đỏ đã lập kỷ lục chuyển nhượng Ngoại hạng Anh trước đó với mức phí 116,5 triệu bảng Anh để ký hợp đồng với Florian Wirtz từ Bayer Leverkusen.

Mùa hè này, đội chủ sân Anfield đã ráo riết tăng cường lực lượng khi đã chi hơn 400 triệu bảng để đưa về 9 ngôi sao mới, bao gồm Jeremie Frimpong, Armin Pecsi, Florian Wirtz, Milos Kerkez, Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni và Alexander Isak.

Nhà đương kim vô địch Premier League quyết tâm bảo vệ ngôi vương mùa này và đã khẳng định sức mạnh khi đánh bại Arsenal với tỷ số sít sao 1-0 ở vòng 3 Premier League diễn ra vào tối 31/8. Dominik Szoboszlai lập siêu phẩm đá phạt ở phút 83 để giúp đoàn quân của HLV Arne Slot giành trọn 3 điểm, vươn lên giành ngôi đầu Ngoại hạng Anh với 3 trận toàn thắng.

HLV Arne Slot ăn mừng sau khi Dominik Szoboszlai ghi bàn thắng duy nhất giúp Liverpool đánh bại Arsenal (Ảnh: Reuters).

"Tôi rất hài lòng với tinh thần của toàn đội", HLV Arne Slot chia sẻ sau khi chứng kiến đội nhà giành chiến thắng trước Arsenal.

"Chúng tôi đã phải chiêu mộ khá nhiều cầu thủ mới. Và sau đó bạn phải bắt đầu mùa giải bằng trận đấu với Bournemouth, rồi làm khách trên sân của Newcastle, rồi tiếp tục là trận đấu với Arsenal trên sân nhà, đây chắc chắn là một trong ba hoặc bốn trận đấu khó khăn nhất của mùa giải. Chúng tôi đã làm tốt được những gì mình muốn làm.

Chúng tôi không hoàn hảo nhưng mọi người đều muốn làm việc chăm chỉ để đạt được kết quả mong muốn", HLV Arne Slot nói thêm.

"Tôi đã nói điều này rất nhiều lần rồi. Huyền thoại Michael Jordan đã nói 'càng nỗ lực, càng may mắn' và đó là điều bạn có thể nói về đội bóng này. Chúng tôi luôn cho mình cơ hội vì chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ", chiến lược gia người Hà Lan chốt lại.