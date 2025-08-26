Liverpool hạ 10 người của Newcastle bằng bàn thắng ở phút bù giờ

Tiền đạo 16 tuổi Rio Ngumoha đã trở thành người hùng của Liverpool khi ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ 100, giúp "Lữ đoàn đỏ" giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Newcastle tại St James' Park. Kết quả này tiếp tục kéo dài chuỗi trận không thắng của "Chích chòe" trước Liverpool lên con số 18 tại giải đấu (hòa 5, thua 13).

Ngumoha ăn mừng sau khi ghi bàn thắng quyết định giúp Liverpool hạ Newcastle (Ảnh: Getty).

Trận đấu diễn ra trong không khí căng thẳng ngay từ những phút đầu, với nhiều pha vào bóng quyết liệt từ cả hai phía. Ryan Gravenberch của Liverpool, vừa trở lại sau án treo giò, đã phải nhận thẻ vàng sớm. Newcastle khởi đầu đầy hưng phấn, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng thủ thành Nick Pope của họ lại là người đầu tiên phải trổ tài cản phá cú sút xoáy của Florian Wirtz bên phía Liverpool.

Cường độ trận đấu được đẩy lên cao, Anthony Gordon của Newcastle có liên tiếp ba cơ hội trước cầu môn đội chủ nhà nhưng đều không thành công. Tưởng chừng "Chích chòe" đang chiếm ưu thế, thì bất ngờ Gravenberch tung cú sút xa đẹp mắt từ khoảng cách 30 mét, mở tỷ số cho Liverpool ở phút 35.

Mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn cho đội chủ nhà khi Gordon bị truất quyền thi đấu sau khi VAR xác định anh có pha vào bóng nguy hiểm từ phía sau với Virgil van Dijk ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp một.

Trận đấu giữa Newcastle và Liverpool diễn ra với cường độ cao được duy trì liên tục (Ảnh: Getty).

Chỉ còn 10 người trên sân, Newcastle bước vào hiệp hai với hy vọng giữ vững thế trận, nhưng Liverpool đã nhanh chóng nhân đôi cách biệt chỉ sau 20 giây. Cody Gakpo chuyền bóng cho Hugo Ekitike, cầu thủ người Pháp đã có pha dứt điểm tinh tế vào góc thấp khung thành, ghi bàn thắng thứ ba trong hai trận cho Liverpool.

Dù bị dẫn trước hai bàn và chơi thiếu người, Newcastle vẫn không bỏ cuộc. Phút 57, Bruno Guimarães đánh đầu rút ngắn tỷ số sau đường chuyền của Tino Livramento, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. "Chích chòe" tiếp tục vùng lên mạnh mẽ trong những phút cuối và bất ngờ gỡ hòa ở phút 88. William Osula tận dụng đường chuyền dài của Pope và pha kiến tạo của Dan Burn để đệm bóng qua Alisson, ghi bàn thắng thứ hai của anh tại Ngoại hạng Anh.

Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với một điểm xứng đáng cho Newcastle, nhưng kịch tính đã xảy ra ở phút bù giờ thứ 10. Ngumoha đã chớp thời cơ từ đường chuyền thấp của Mohamed Salah, cầu thủ vào sân thay người đã dứt điểm chính xác vào góc xa khung thành, mang về trọn vẹn ba điểm cho Liverpool trong một trận đấu đầy cảm xúc.