VAR bị chỉ trích vì sai lầm nghiêm trọng trong chiến thắng của Liverpool

"Marco Senesi biết chính xác mình đang làm gì, đó là phản ứng của anh ấy với tư cách là một hậu vệ, nhưng rõ ràng là chơi bóng bằng tay", Jamie Carragher bình luận trên kênh Sky Sports sau khi chứng kiến tình huống hậu vệ Marco Senesi của Bournemouth thoát thẻ đỏ từ trọng tài.

Tình huống Marco Senesi dùng tay phá bóng để ngăn cản pha phản công nhanh của Liverpool (Ảnh: The Sun).

Xem lại video quay chậm, nhiều người cho rằng Marco Senesi đã cố tình dùng tay phá bóng để ngăn cản tình huống tấn công từ Hugo Ekitike ở phút 15 của trận đấu. Cú chạm nhẹ của Senesi đã khiến bóng đổi hướng và Hugo Ekitike không thể tận dụng cơ hội tổ chức phản công nhanh trong tình huống có thể dẫn tới bàn thắng.

Các cầu thủ Liverpool khiếu nại với trọng tài nhưng không có án phạt nào được đưa ra sau đó (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, các cầu thủ Liverpool cũng như huấn luyện viên Arne Slot đứng bên ngoài đường biên đã phản ứng dữ dội với trọng tài nhưng không có tín hiệu can thiệp nào từ tổ VAR. Nhờ đó Marco Senesi tránh được một tấm thẻ đỏ một cách may mắn.

Lý giải lý do VAR không can thiệp, chuyên gia bóng đá Peter Drury cho biết: "VAR đã kiểm tra tình huống này, đưa ra giả thuyết rằng anh ấy không kiểm soát được bóng và nó bật ra khỏi người rồi đập vào cánh tay của anh ấy".

Tuy nhiên Jamie Carragher lại cho rằng đó là tình huống mà Marco Senesi cố tình dùng tay phá bóng để ngăn cản tình huống phản công nhanh của Hugo Ekitike. "Thông tin mà trọng tài nhận được từ tổ VAR là không chính xác. Đó là tình huống chơi bóng bằng tay của Senesi", Carragher khẳng định.

Dù vậy sau trận đấu, Trung tâm điều hành trận đấu Ngoại hạng Anh đã phát đi thông báo: "Quyết định không rút thẻ đỏ cho Senesi của trọng tài đã được VAR kiểm tra và xác nhận. Hành động này được coi là không phải là lỗi chơi bóng bằng tay rõ ràng hay từ chối cơ hội ghi bàn, do khoảng cách từ tình huống tới khung thành còn rất xa".

Hugo Ekitike ăn mừng bàn thắng đầu tiên ở Premier League mùa này (Ảnh: Getty).

Dù sao, Hugo Ekitike cũng mở tỷ số cho Liverpool ở phút 37 sau chính sai lầm đến từ Senesi. Sau đó, Cody Gakpo nhân đôi cách biệt vào đầu hiệp hai trước khi Antoine Semenyo của Bournemouth lập cú đúp gỡ hòa cho đội nhà.

Nhưng Federico Chiesa đã ghi bàn ở phút 88 trước khi Mohamed Salah ghi thêm bàn nữa ở thời gian bù giờ thứ 4 mang về chiến thắng chung cuộc 4-2 cho Liverpool.