HLV Arne Slot: "Tôi đã vô thức lướt tìm Diogo Jota để tung vào sân”

Liverpool đã khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2025-26 một cách đầy ấn tượng bằng chiến thắng 4-2 trước Bournemouth vào rạng sáng 16/8, nhưng niềm vui của trận mở màn dường như vẫn chưa trọn vẹn.

Sau trận đấu, HLV Arne Slot đã dành những lời đầy xúc động khi chia sẻ về sự thiếu vắng của Diogo Jota, người vừa ra đi sau một vụ tai nạn giao thông.

HLV Slot xúc động khi các cổ động viên trên sân Anfield tưởng nhớ Diogo Jota (Ảnh: Getty).

“Bình thường, ở thời điểm bị gỡ hòa 2-2 tôi nghĩ các bạn đều biết tôi sẽ nhìn về phía cầu thủ nào. Tôi đã vô thức nghĩ đến Diogo Jota, nhưng không thể vì một lý do đau lòng. Dẫu vậy, các cầu thủ còn lại cùng người hâm mộ đã làm được điều mà cậu ấy từng mang lại rất nhiều lần trong quá khứ”, HLV Slot nghẹn ngào chia sẻ.

Trận đấu trên sân Anfield, Liverpool dẫn trước Bournemouth 2-0, nhưng sau đó đã để đối thủ gỡ hòa 2-2 khiến thế trận rơi vào thế giằng co căng thẳng ở những phút cuối trận.

Phải đến những phút gần cuối cùng, đoàn quân HLV Slot mới cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn. Hai ngôi sao trên hàng công là Federico Chiesa và Mohamed Salah đã tỏa sáng đúng lúc, lần lượt ghi bàn để ấn định chiến thắng nghẹt thở 4-2 cho The Reds.

Mặc dù giành 3 điểm, màn trình diễn này vẫn cho thấy nhiều vấn đề mà Liverpool cần phải giải quyết để bảo vệ thành công ngôi vương tại giải Ngoại hạng Anh mùa này.

Sau khi trận đấu kết thúc, chính HLV Slot lên tiếng thừa nhận về mối lo ngại khiến Liverpool khó lòng giữ được kết quả trước sức ép dữ dội từ Bournemouth: “Khi đối đầu Bournemouth tại đây mùa trước, chúng tôi dẫn 3-0 nhưng họ vẫn không bỏ cuộc. Họ có chỉ số chạy rất cao. Hôm nay, một lần nữa có thể thấy sự bền bỉ của họ.

Họ không bao giờ dừng lại, tốc độ và nhịp độ của họ thật đáng kinh ngạc, họ chạy nước rút đến tận cùng. Tuy nhiên, họ đã phải chạm trán một Liverpool cũng rất sung sức. Chúng tôi đã mất đi nhiều cầu thủ trong mùa hè, nhưng không bao giờ đánh mất tinh thần chiến đấu”.

HLV Slot ăn mừng chiến thắng trận mở màn mùa giải mới của Liverpool (Ảnh: Getty).

Sau chiến thắng đầy kịch tính ở vòng mở màn, Liverpool sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch Ngoại hạng Anh bằng chuyến làm khách trên sân của Newcastle, trận đấu diễn ra vào lúc 2h ngày 26/8 trên sân St. James' Park.