Thủ thành Arsenal tiết lộ bất ngờ về bàn thua cuối trận trước Liverpool

“Quả bóng mới khác với quả bóng cũ nên chúng tôi phải thích nghi với nó. Cách bắt khác nhau, cú đá cũng khác nhau. Chúng tôi cần phải thích nghi sau nhiều năm chơi bóng Nike trước đây", thủ thành David Raya tiết lộ lý do anh phải nhận bàn thua sau siêu phẩm đá phạt của Dominik Szoboszlai ở phút 83 và khiến Arsenal bại trận trước Liverpool với tỷ số 0-1 ở vòng 3 Premier League diễn ra rạng sáng 1/9 (giờ Việt Nam).

Dominik Szoboszlai đá phạt từ khoảng cách gần 30m, đưa bóng cuộn vào góc cao khung thành khiến thủ môn David Raya không thể cản phá (Ảnh: Getty).

Theo thủ thành người Tây Ban Nha, ở mùa giải này, Ban tổ chức (BTC) Premier League đã đổi từ bóng Nike sang bóng Puma khiến anh chưa kịp làm quen với quả bóng mới, dẫn tới không cản phá thành công quả đá phạt của Dominik Szoboszlai từ khoảng cách gần 30m.

David Raya bày tỏ sự tiếc nuối khi Arsenal đã chơi tốt trong hầu hết thời gian trận đấu nhưng phải nhận bàn thua đáng tiếc ở thời điểm cuối trận.

"Arsenal đã chơi tấn công tốt, khiến họ phải im lặng trong suốt hiệp 1. Chúng tôi đã thể hiện rất nhiều bản lĩnh để khiến Liverpool phải im lặng. Bạn phải rút ra những điểm tích cực từ trận đấu này. Đó là những khoảng cách mong manh và một khoảnh khắc kỳ diệu từ họ.

Chúng tôi chưa từng bị đánh bại bởi 6 CLB hàng đầu trong nhiều trận đấu. Vẫn còn rất nhiều bước tiến để tiến lên và học hỏi ở mọi khía cạnh. Luôn có những điều bạn phải học", David Raya khẳng định.

Trong khi đó, HLV Mikel Arteta bày tỏ sự thất vọng khi trắng tay ra về trên sân Anfield, khiến "Pháo thủ" chấm dứt chuỗi 15 trận bất bại trên sân khách kể từ tháng 11/2024 trước Newcastle.

"Pháo thủ" hiện không thắng trong 13 trận Ngoại hạng Anh gần nhất trên sân Anfield (hòa 5, thua 8) kể từ tháng 9/2012, khi Arteta vẫn còn là cầu thủ của Arsenal.

HLV Mikel Arteta tiếc nuối khi Arsenal để thua Liverpool ở những phút cuối trận (Ảnh: Getty).

"Tôi rất thất vọng với kết quả này nhưng vẫn thấy tự hào về các cầu thủ của mình. Cả hai đội đều phải nỗ lực hết mình để đạt đến một đẳng cấp cao nhất. Trận đấu sẽ được quyết định bởi một lỗi cá nhân hoặc một khoảnh khắc kỳ diệu.

Bạn không thể áp đảo ở đây trong suốt 90 phút. Điều đó là không thể. Cuối trận, tôi đã nói rằng chúng ta phải tìm cách giành chiến thắng trong những trận đấu lớn này.

Bạn phải đưa bóng vào lưới khi có bóng. Arsenal đã chơi tốt hơn nhiều so với năm ngoái, khi chúng tôi hòa 2-2 ở đây, tốt hơn nhiều. Chúng tôi phải đưa bóng vào lưới nếu muốn giành chiến thắng.

Dù sao chúng tôi rất tin tưởng vào các cầu thủ đã thi đấu. Bạn phải rút ra nhiều điều tích cực từ trận đấu này. Tôi chưa từng thấy Liverpool nào phải chịu đựng nhiều như vậy trên sân nhà trước chúng tôi", HLV Mikel Arteta khẳng định.