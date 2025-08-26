Thần đồng 16 tuổi nối gót Wayne Rooney, phá kỷ lục Premier League

Ở phút bù giờ 90+10, khi tỷ số đang hòa 2-2, tiền đạo 16 tuổi vào thay người trong hiệp 2 Rio Ngumoha đã có pha dứt điểm hoàn hảo làm tung lưới đội chủ nhà Newcastle và mang về trọn vẹn 3 điểm cho Liverpool ở vòng 2 Premier League.

Ngumoha ghi bàn thắng ở phút bù giờ 90+10 để mang về chiến thắng cho Liverpool trước Newcastle (Ảnh: Getty).

Với bàn thắng quyết định ngay trận ra mắt giải Ngoại hạng Anh, Ngumoha hiện là cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử Liverpool, ở tuổi 16 và 361 ngày, đánh bại kỷ lục trước đó của Ben Woodburn (người ghi bàn thắng đầu tiên vào tháng 10/2016 khi mới 17 tuổi, một tháng và 14 ngày).

Rio Ngumoha cũng là cầu thủ 16 tuổi thứ hai trong lịch sử Premier League ghi được bàn thắng quyết định. Tiền đạo chạy cánh này nối gót Wayne Rooney, người đã ghi bàn thắng quyết định cho Everton trước Arsenal vào tháng 10/2002.

Ngumoha gia nhập Liverpool vào tháng 9/2024 từ Chelsea. Tiền đạo này ngay lập tức gây ấn tượng với chiến lược gia người Hà Lan và nhanh chóng được triệu tập lên tập luyện cùng đội một vào tháng 11.

Ngumoha trở thành chân sút thứ 2 trong lịch sử Premier League ghi bàn ở tuổi 16 (Ảnh: Getty).

Sau đó, Ngumoha đã cùng Lữ đoàn đỏ tham dự trận đấu Champions League với Girona nhưng anh không đủ điều kiện để thi đấu vì không đáp ứng tiêu chí của Danh sách B dành cho giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu.

Tiền đạo người Anh sau đó đã trở thành cầu thủ trẻ nhất của Liverpool khi ra mắt vào tháng 1 trong trận đấu FA Cup với Accrington Stanley.

Ở trận ra mắt cho Liverpool tại Premier League gặp Newcastle, Ngumoha đã sớm khẳng định giá trị của mình với bàn thắng quyết định vào phút bù giờ.

"Tôi rất mừng cho cậu ấy. Mọi chuyện chỉ là khởi đầu, cậu ấy phải tiếp tục làm việc chăm chỉ và khiêm tốn", đội trưởng Virgil van Dijk nói về Ngumoha sau chiến thắng.