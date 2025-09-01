Liverpool đánh bại Arsenal nhờ siêu phẩm của Szoboszlai

Liverpool đã giành chiến thắng kịch tính trước đối thủ Arsenal ngay tại Anfield, với bàn thắng muộn màng từ cú sút phạt của Dominik Szoboszlai. "Pháo thủ" đã phải nhận bàn thua đầu tiên và thất bại đầu tiên trong mùa giải, đồng thời chấm dứt chuỗi 6 trận đối đầu bất bại trước nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh.

Trận đấu khởi đầu không mấy suôn sẻ cho đội khách khi trung vệ William Saliba dính chấn thương và phải rời sân chỉ sau năm phút. Tuy nhiên, Arsenal không hề nao núng, "Pháo thủ" tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Noni Madueke tung cú sút buộc thủ thành Alisson Becker phải trổ tài cứu thua.

Madueke thi đấu năng nổ trong màu áo Arsenal (Ảnh: Getty).

Sau nửa giờ thi đấu thận trọng, một đường chuyền sai lầm của David Raya đã tạo điều kiện cho Virgil van Dijk cướp bóng ở phần sân đối phương, nhưng không có tình huống đáng chú ý nào xảy ra. Mặc dù Arsenal là đội chuyển hóa phạt góc hiệu quả nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu kể từ đầu mùa giải 2023-24, Liverpool vẫn duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự, khiến hai đội rời sân với tỷ số hòa không bàn thắng sau hiệp một.

Thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải sở trường thay thế Bukayo Saka vắng mặt, Madueke tiếp tục là mối đe dọa đáng kể của đội khách trong hiệp hai. Phút 60, người hâm mộ Liverpool đã có một khoảnh khắc ăn mừng hụt khi Hugo Ekitike phản ứng nhanh để đưa bóng qua tầm với của Raya sau cú sút cận thành của Florian Wirtz, nhưng trọng tài đã phất cờ báo việt vị.

Đối mặt với Liverpool lần thứ ba trong bốn trận đấu ra sân gần nhất, Eberechi Eze vào sân từ băng ghế dự bị để ra mắt Arsenal cùng với đội trưởng Martin Odegaard. Tuy nhiên, cả hai đều không thể tạo ra sự khác biệt. Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 83, Dominik Szoboszlai tung cú sút phạt đẹp mắt, đánh bại hoàn toàn thủ thành Raya mở tỷ số trận đấu.

Szoboszlai ăn mừng sau khi ghi bàn (Ảnh: Getty).

Bàn thắng muộn màng của Szoboszlai không chỉ giúp Liverpool thiết lập kỷ lục câu lạc bộ với 37 trận liên tiếp ghi bàn tại Ngoại hạng Anh, mà còn kéo dài chuỗi trận toàn thắng của họ từ đầu mùa giải, củng cố thành tích sân nhà ấn tượng. Mặc dù có màn trình diễn đáng khen ngợi trên sân khách, Arsenal vẫn phải ra về trắng tay, mất điểm trước đối thủ trực tiếp ngay từ giai đoạn đầu của cuộc đua vô địch.