Liverpool sảy chân trước đội cuối bảng, Man Utd hưởng lợi lớn

Liverpool sảy chân trước đội bét bảng, Man Utd hưởng lợi lớn

Wolves đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Liverpool với tỷ số 2-1 đầy kịch tính trên sân Molineux Stadium vào rạng sáng 4/3, qua đó giành hai chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ tháng 4/2025. Bàn thắng đầu tiên của Andre cho CLB đã ấn định chiến thắng nghẹt thở cho "Bầy sói".

Dù đang đứng trước nguy cơ xuống hạng, tinh thần "không còn gì để mất" đã giúp Wolves có màn hồi sinh ấn tượng gần đây, với 4 điểm giành được từ hai trận sân nhà trước Arsenal và Aston Villa. Không muốn trở thành "nạn nhân" tiếp theo, Liverpool nhập cuộc chủ động. Cody Gakpo sớm thử vận may bằng cú sút xa nhưng bị Jose Sa dễ dàng hóa giải. Đội khách tiếp tục gây sức ép, song Jeremie Frimpong lại dứt điểm vọt xà sau pha bứt tốc và kiến tạo tuyệt vời của Hugo Ekitike.

Wolves chơi quyết liệt trước Liverpool (Ảnh: Getty).

Đội chủ nhà chủ động chơi phòng ngự phản công, bình tĩnh chống đỡ sức ép của "Lữ đoàn đỏ" trong hiệp một khá tẻ nhạt. Đoàn quân của HLV Rob Edwards không tung ra nổi một cú sút nào trước giờ nghỉ, trong khi Liverpool dù được kỳ vọng áp đảo nhưng cũng chỉ có hai lần dứt điểm trúng đích trong hiệp đầu.

Ngay đầu hiệp hai, các học trò của Slot đòi phạt đền khi quả tạt của Frimpong dường như chạm tay Ladislav Krejci, nhưng trọng tài không thổi phạt. Từ quả phạt góc sau đó, Liverpool suýt phá vỡ thế bế tắc. Ekitike đánh đầu chuyền bóng từ quả phạt góc của Mohamed Salah cho Curtis Jones, nhưng Gakpo vô tình phá bóng ngay trước mũi đồng đội, trước khi bóng dội xà ngang bật ra ngoài. Ít phút sau, Ekitike tiếp tục đột phá bên cánh phải và căng ngang sớm, song Krejci đã kịp thời cắt bóng ngay trước khi Alexis Mac Allister có cơ hội dứt điểm.

Bước ngoặt đến ở phút 78 trong sự bùng nổ của khán đài. Tolu Arokodare vượt qua Virgil van Dijk trong pha tranh chấp bóng dài rồi chọc khe cho Rodrigo Gomes, người tung cú lốp bóng tinh tế qua đầu Alisson, đưa Wolves vươn lên dẫn trước đầy bất ngờ. Ngay sau đó, Rio Ngumoha suýt gỡ hòa khi cú sút đổi hướng của anh bị Sa xuất sắc đẩy trúng cột dọc.

Rodrigo Gomes ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số (Ảnh: Getty).

Dẫu vậy, Liverpool cũng tìm được bàn gỡ nhờ công của Mohamed Salah ở phút 83. Anh cắt được đường chuyền ngang sân của Jean-Ricner Bellegarde trước khi chích mũi giày đánh bại Sa, ghi bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 11. Những phút bù giờ chứng kiến Liverpool dồn lên tìm bàn quyết định, nhưng kịch tính lại thuộc về đội chủ nhà. Phút 90+4, Andre tung cú sút từ xa, bóng đập chân Joe Gomez đổi hướng khiến thủ thành Alisson bó tay, ấn định chiến thắng 2-1 trong những khoảnh khắc nghẹt thở.

Wolves có thể vẫn kém vị trí thứ 17 tới 11 điểm, nhưng màn trình diễn và chiến thắng như thế này sẽ tiếp thêm hy vọng cho người hâm mộ về một điều kỳ diệu. Trong khi đó, Liverpool có lý do để tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội củng cố vị trí trong top 5 Ngoại hạng Anh, giữa cuộc đua giành vé dự UEFA Champions League ngày càng hấp dẫn.