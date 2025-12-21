Liverpool hạ Tottenham trong trận cầu hai thẻ đỏ

Tottenham Hotspur tiếp tục trượt dài với thất bại thứ 5 trong 8 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh, khi thẻ đỏ trong hiệp một của Xavi Simons và tấm thẻ đỏ muộn của Cristian Romero đã khiến họ gục ngã với tỷ số 1-2 trước Liverpool ngay trên sân nhà ở trận đấu thuộc vòng 17.

Trong bối cảnh Mohamed Salah lên đường dự Cúp bóng đá châu Phi (AFCON), Liverpool một lần nữa phải đối mặt với viễn cảnh thiếu vắng ngôi sao số một của mình. Cách bố trí thiên về phòng ngự của HLV Arne Slot khiến những phút đầu trận diễn ra khá chặt chẽ, với vài cú dứt điểm của Tottenham bị chặn lại và pha đánh đầu khá nhẹ của Virgil van Dijk là những cơ hội đáng chú ý hiếm hoi.

Trận đấu giữa Tottenham và Liverpool diễn ra chặt chẽ (Ảnh: Getty).

Tottenham phải mất 25 phút mới tạo ra được cơ hội thực sự rõ ràng, nhưng sự phung phí của Randal Kolo Muani khiến anh chỉ có thể đánh đầu thẳng vào vị trí của Alisson sau khi Djed Spence nỗ lực giữ bóng từ quả tạt sâu của Pedro Porro.

Cục diện trận đấu xoay chiều rõ rệt về phía Liverpool ở phút 30, khi Xavi Simons dùng gầm giày đạp mạnh vào phía sau chân của Van Dijk. Trọng tài John Brooks ban đầu chỉ rút thẻ vàng, nhưng sau khi được khuyến nghị ra xem lại màn hình VAR bên ngoài sân, ông đã thay đổi quyết định và rút thẻ đỏ trực tiếp với Simons.

Simons nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi VAR can thiệp (Ảnh: Getty).

Có lợi thế hơn người, Arne Slot rút Conor Bradley ngay đầu hiệp hai và tung Alexander Isak vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Quyết định này nhanh chóng phát huy hiệu quả khi chỉ 15 phút sau giờ nghỉ, Isak được Florian Wirtz chọc khe đối mặt khung thành và anh đã dứt điểm chuẩn xác vào góc xa mở tỷ số trận đấu.

Isak sau đó phải rời sân với dáng đi tập tễnh do hệ quả từ pha va chạm bóng dẫn đến bàn thắng, và nỗi thất vọng của Liverpool suýt nữa còn lớn hơn sau đó không lâu, khi cú sút của Randal Kolo Muani chạm người đổi hướng, vượt qua Alisson đã bị lỡ trớn nhưng lại bật xà ngang ra ngoài. Tuy nhiên, Liverpool đã có bàn thứ hai chỉ ít phút sau, khi Hugo Ekitike bật cao nhất trong vòng cấm đánh đầu từ đường tạt của Jeremie Frimpong, bóng chạm cột dọc rồi đi vào lưới.

Ekitike ghi bàn vào lưới Tottenham (Ảnh: Getty).

Việc tung Joao Palhinha và một số nhân tố khác vào sân cho thấy HLV Thomas Frank muốn hạn chế thêm thiệt hại, nhưng chính các học trò của ông mới là những người tạo nên đoạn cao trào cuối trận. Richarlison chớp thời cơ từ một tình huống bóng bật ra trong vòng cấm để rút ngắn tỷ số ở phút 83, thắp lại hy vọng cho Tottenham. Tiền đạo người Brazil sau đó còn có cơ hội gỡ hòa, nhưng cú dứt điểm của anh đã bị Ibrahima Konate cản phá ở những giây cuối cùng.

Liverpool phải trải qua 9 phút bù giờ đầy căng thẳng, song nhiệm vụ của họ trở nên dễ dàng hơn khi Cristian Romero bị truất quyền thi đấu trong thời gian bù giờ sau pha xô xát với Konate. Với lợi thế hơn hai người, Liverpool không gặp nhiều khó khăn để bảo toàn chiến thắng, qua đó trở lại mạnh mẽ cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu.