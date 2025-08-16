Phút cuối thăng hoa, Liverpool giành trọn 3 điểm trước Bournemouth

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 1 NGOẠI HẠNG ANH 2025-26 Thứ 7, ngày 16/8/2025 Liverpool 4-2 Bournemouth Aston Villa - Newcastle (18h30) Brighton- Fulham (21h) Sunderland - West Ham (21h) Tottenham - Burnley (21h) Wolves - Man City (23h30) Chủ nhật, ngày 17/8/2025 Chelsea - Crystal Palace (20h) Nottingham - Brentford (20h) Man Utd - Arsenal (22h30)

Liverpool đã có khởi đầu tốt với hai bàn thắng dẫn trước sau 50 phút thi đấu, nhưng The Kop đã để đối thủ gỡ hòa ở phút 76. May mắn đã mỉm cười với thầy trò Arne Slot khi họ đã thăng hoa ở những phút cuối trận để ghi thêm hai bàn, qua đó giành trọn 3 điểm ở vòng đấu mở màn, đồng thời kéo dài chuỗi trận thua của Bournemouth tại Anfield lên con số 7.

Salah ăn mừng sau khi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng cho Liverpool (Ảnh: Getty)

Không khí tại Anfield trở nên xúc động hơn bao giờ hết với màn trình diễn You'll Never Walk Alone đầy sôi động, cùng với sự tưởng nhớ Diogo Jota và Andre Silva. Sau một phút mặc niệm trang trọng, đội hình vô địch Ngoại hạng Anh của HLV Arne Slot, với bốn tân binh ra mắt, đã nhập cuộc với tốc độ cao. Mohamed Salah sớm có cú sút uy lực bị Dorde Petrovic cản phá, sau đó cầu thủ người Ai Cập kiến tạo cho Virgil van Dijk đánh đầu vọt xà ngang.

Phút 12, tranh cãi trọng tài đầu tiên của mùa giải đã nổ ra khi HLV Slot tỏ ra vô cùng tức giận sau pha dùng tay cản bóng rõ ràng của Marcos Senesi khi Ekitike đang băng xuống. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp đã không bị từ chối ở phút 37, khi anh phá vỡ thế bế tắc sau đường chuyền của Alexis Mac Allister, với một chút may mắn từ pha chạm bóng của Senesi, trước khi dứt điểm chính xác hạ gục Petrovic. Ekitike suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ hai chỉ vài phút sau đó, giúp đội bóng của Slot bước vào giờ nghỉ với lợi thế mong manh.

Ekitike mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Chỉ năm phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Ekitike tiếp tục tỏa sáng với pha kiến tạo cho Gakpo. Tiền đạo người Hà Lan di chuyển vào trung lộ đầy dũng mãnh và bình tĩnh dứt điểm hạ gục Petrovic, nâng tỷ số lên 2-0.

Liverpool dường như đã sẵn sàng cho một cơn mưa bàn thắng, nhưng Petrovic đã kịp thời đẩy cú sút kỹ thuật của Mac Allister vọt xà ngang. Đúng lúc Liverpool tưởng chừng như đã nắm chắc thế trận, Antoine Semenyo đã rút ngắn tỷ số cho Bournemouth sau một pha tấn công mạnh mẽ ở phút 64. Tyler Adams chuyền bóng cho David Brooks bên cánh trái, và đường chuyền tuyệt vời của Brooks đã được cầu thủ người Ghana chuyển hóa thành bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Semenyo sau đó đã ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình và cho Bournemouth, khiến Anfield choáng váng. Pha lập công này đã phơi bày những điểm yếu trong hàng phòng ngự của Liverpool, vốn đã tồn tại trong suốt giai đoạn tiền mùa giải. Tiền đạo này được phép thực hiện một pha đột phá vào vòng cấm, khai thác khoảng trống giữa Ibrahima Konate và Van Dijk trước khi tung cú sút tung lưới Alisson ở phút 76.

Semenyo lập cú đúp vào lưới của Liverpool (Ảnh: Getty).

Semenyo trở thành cầu thủ khách đầu tiên ghi được cú đúp tại Anfield kể từ tháng 9/2022. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch đã có chiến thắng cuối cùng thông qua một nguồn không ngờ tới. HLV Andoni Iraola của Bournemouth đã bị sốc bởi màn trình diễn phòng ngự tệ hại của đội nhà, khi Federico Chiesa bắt được một quả bóng lỏng lẻo trong vòng cấm và tung cú sút về đích trước sự chứng kiến của Kop, ghi bàn thắng đầu tiên của anh tại Ngoại hạng Anh ở phút 88.

Trong một ngày thi đấu như mơ ngủ, hàng thủ của đội khách để mặc thủ thành Petrovic chống lại các chân sút của đội chủ nhà. Và bàn thắng thứ tư cuối cùng cũng đến với Liverpool khi Salah đi bóng thoải mái ở trong vòng cấm địa ở phút bù giờ thứ tư trước khi dứt điểm chéo góc ghi bàn. Đây là bàn thắng thứ 10 của Salah trong những vòng đấu khai mạc Ngoại hạng Anh.