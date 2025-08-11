Van Dijk và HLV Liverpool bất đồng quan điểm sau trận thua Crystal Palace

Nhà đương kim vô địch Premier League đã phải chịu thất bại cay đắng trên chấm luân lưu trong trận khai màn truyền thống của mùa giải mới tại sân Wembley. Điểm sáng của Liverpool ở trận đấu này là những tân binh mà HLV Slot mang về trong kỳ chuyển nhượng hè.

Van Dijk cho rằng Liverpool cần thêm tiền đạo để nâng cao chất lượng hàng công trước khi bắt đầu mùa giải mới (Ảnh: Getty).

Chỉ sau 20 phút, ba tân binh của Liverpool đã để lại dấu ấn đậm nét. Phút thứ 4, Florian Wirtz kiến tạo cho Ekitike mở tỷ số, rồi Frimpong ghi bàn với cú lốp bóng từ góc hẹp. Tuy nhiên, "Lữ đoàn đỏ" vẫn để Crystal Palace cầm chân 2-2 sau 90 phút, rồi thua 2-3 trong loạt luân lưu.

"Tôi nghĩ lúc nào cũng có chỗ cho một tiền đạo nữa để tăng cường sức mạnh trên hàng công. Hãy chờ xem thị trường chuyển nhượng mang lại gì", Van Dijk nói với TalkSPORT sau trận thua tại Wembley hôm 10/8.

Ngay lập tức, HLV Slot đã có những lời nhắc nhở đến trò cưng và tỏ ra không đồng tình với việc bổ sung tiền đạo: “Hãy đi đúng làn đường của mình, làm thật tốt việc của bản thân trước khi nghĩ đến việc nào khác.

Vấn đề trên hàng công không thực sự đáng lo ngại ở trận này, nhưng nếu nhìn vào số bàn thua mà chúng tôi phải nhận trong giai đoạn trước mùa giải, thì đó là một vấn đề lớn”, HLV người Hà Lan phản đối ý kiến của trung vệ đội trưởng Van Dijk.

“Liverpool đã chơi tốt ở trận này. Thực tế, hôm nay chúng tôi đã ghi 2 bàn, trong khi đội chỉ ghi một bàn qua hai trận gặp Crystal Palace mùa trước. Vì thế, mối quan tâm lớn nhất của tôi lúc này không phải chất lượng tấn công", HLV Slot nói.

Vị chiến lược gia 46 tuổi cho rằng, vấn đề đáng lo ngại nhất của Liverpool không phải là hàng công mà nằm ở khả năng phòng ngự. Bằng chứng là đội bóng chỉ giữ sạch lưới được duy nhất một trận trong cả giai đoạn tiền mùa giải, đó là trận giao hữu thắng Stoke City 5-0.

HLV Slot hài lòng với màn trình diễn của các học trò dù thua Crystal Palace trên chấm luân lưu (Ảnh: Getty).

Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi Liverpool đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự ở hàng thủ. Trung vệ Jarell Quansah đã chuyển sang Bayer Leverkusen, trong khi Conor Bradley và Joe Gomez vắng mặt vì chấn thương.

Thậm chí, ngay cả Ryan Gravenberch, một cầu thủ có thể đá trung vệ, cũng phải nghỉ thi đấu vì lý do cá nhân. Trong bối cảnh hàng thủ đang gặp nhiều vấn đề, Liverpool lại gây bất ngờ khi dồn toàn lực vào thương vụ Alexander Isak.

Mặc dù Newcastle đang yêu cầu mức phí chuyển nhượng lên tới gần 150 triệu bảng, "Lữ đoàn đỏ" vẫn quyết tâm theo đuổi tiền đạo người Thụy Điển, bất chấp những khó khăn nơi hàng phòng ngự mà đội bóng đang gặp phải lúc này.