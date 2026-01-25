Liverpool gục ngã trước Bournemouth ở phút cuối

Một bàn thắng ở những phút bù giờ đã giúp đội chủ nhà Bournemouth giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Liverpool vào rạng sáng 25/1, qua đó chấm dứt chuỗi 6 trận thua liên tiếp trước đối thủ này và đẩy đoàn quân của Arne Slot vào chuỗi 5 trận không thắng tại Ngoại hạng Anh (4 hòa, 1 thua).

Liverpool gục ngã trước Bournemouth bởi bàn thua ở phút cuối trận (Ảnh: Getty).

Dù vừa có chiến thắng 3-0 trước Olympique de Marseille tại Champions League giữa tuần, Liverpool vẫn cho thấy sự bế tắc quen thuộc ngay từ những phút đầu trận. Cú cứa lòng của Mohamed Salah bay vọt xà, và phải đến phút 18, James Hill mới có cú dứt điểm đầu tiên cho Bournemouth, đưa bóng đi qua xà ngang khung thành Alisson.

Phút 26, Marcos Senesi có đường chuyền vượt tuyến chính xác, Virgil van Dijk mắc lỗi phán đoán, tạo điều kiện để Alex Scott căng ngang cho Evanilson dứt điểm uy lực, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Chỉ 7 phút sau, Alex Jimenez nhân đôi cách biệt cho Bournemouth với pha dứt điểm tinh tế qua hai chân thủ môn Alisson, sau đường chọc khe của Hill.

Liverpool nỗ lực vùng lên, Florian Wirtz có cú sút chệch cột dọc trong gang tấc, và pha vô lê của Salah bị Dorde Petrovic cản phá. Tuy nhiên, đúng vào những giây cuối hiệp một, Van Dijk đã chuộc lỗi bằng pha đánh đầu cận thành từ quả phạt góc của Dominik Szoboszlai, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Bước sang hiệp hai, Liverpool kiểm soát bóng gần như tuyệt đối, nhưng các pha dứt điểm của Alexis Mac Allister, Jeremie Frimpong hay Cody Gakpo đều bị hàng phòng ngự Bournemouth cản phá. Phút 65, cú sút xa của Ryan Gravenberch sượt cột dọc trong gang tấc. Alex Jimenez bỏ lỡ cơ hội tái lập cách biệt hai bàn cho Bournemouth khi cú dứt điểm của anh bị Alisson ôm gọn.

Liverpool chơi áp đảo trong hiệp hai (Ảnh: Getty).

Và rồi, điều phải đến cũng đã đến. Phút 80, Salah kiến tạo cho Szoboszlai cứa lòng đẹp mắt qua hàng rào, đánh bại Petrovic, gỡ hòa 2-2 cho Liverpool. Những phút cuối trận diễn ra vô cùng căng thẳng, Wirtz và Evanilson đều bỏ lỡ những cơ hội mười mươi.

Tuy nhiên, ở những giây cuối cùng, Bournemouth mới là đội giành chiến thắng. Một pha ném biên dài khác lại gây ra tình huống hỗn loạn trước khung thành, tạo điều kiện để Amine Adli đẩy bóng qua vạch vôi, ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính cho đội chủ nhà. Bàn thắng này đã khiến sân Vitality bùng nổ và khép lại chuỗi 6 trận thua liên tiếp của Bournemouth trước Liverpool.