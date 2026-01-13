Szoboszlai tỏa sáng, gây tranh cãi trong chiến thắng của Liverpool

Liverpool đã chính thức ghi tên mình vào vòng 4 FA Cup sau chiến thắng 4-1 đầy kịch tính trước Barnsley tại Anfield vào rạng sáng 13/1 (giờ Việt Nam). Trận đấu chứng kiến màn trình diễn "hai mặt" của tiền vệ Dominik Szoboszlai, người vừa lập siêu phẩm mở tỷ số, vừa mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua của đội nhà.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Barnsley nhập cuộc đầy tự tin và suýt chút nữa tạo nên bất ngờ ngay phút đầu tiên khi cú đánh đầu của Davis Keillor-Dunn đưa bóng dội xà ngang khung thành Liverpool. Tuy nhiên, đẳng cấp của đội bóng Premier League nhanh chóng được thể hiện.

Liverpool nhanh chóng thể hiện đẳng cấp trước Barnsley (Ảnh: Getty).

Phút thứ 9, Szoboszlai đã "khai hỏa" cho Liverpool bằng một cú sút xa không thể cản phá. Từ ngoài vòng cấm, tiền vệ người Hungary tung cú đá như búa bổ, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của thủ môn Barnsley. Liverpool tiếp tục duy trì thế trận áp đảo và đến phút 36 đã có bàn nhân đôi cách biệt. Jeremie Frimpong dâng cao bên cánh phải, cắt vào trung lộ rồi dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, khi hiệp một tưởng như khép lại thuận lợi cho Liverpool, Szoboszlai bất ngờ trở thành "tội đồ". Phút 40, anh xử lý lỗi với pha đánh gót ngay trong vòng cấm đội nhà, tạo điều kiện để Adam Phillips dứt điểm tung lưới, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Barnsley.

Sang hiệp hai, Liverpool kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp không ít khó khăn trước lối chơi kỷ luật và giàu quyết tâm của đội khách. Barnsley thậm chí đã có tình huống đòi phạt đền sau pha va chạm giữa Szoboszlai và Reyes Cleary, song trọng tài không cho rằng đó là một pha phạm lỗi.

Trước thế trận bế tắc, HLV Arne Slot buộc phải tung hàng loạt trụ cột vào sân sau phút 60, trong đó có Florian Wirtz và Hugo Ekitike. Những điều chỉnh này nhanh chóng phát huy tác dụng ở giai đoạn cuối trận.

Phút 84, Ekitike có pha chạm bóng tinh tế để Wirtz băng lên dứt điểm bằng cú cứa lòng chuẩn xác, đưa bóng vào góc cao khung thành, nâng tỷ số lên 3-1 cho Liverpool. Đến phút bù giờ, hai cầu thủ này tiếp tục phối hợp ăn ý, khi Wirtz căng ngang thuận lợi để Ekitike đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 4-1.

Wirtz ăn mừng cùng Ekitike (Ảnh: Getty).

Với kết quả này, Liverpool chính thức giành quyền vào vòng 4 FA Cup và sẽ được chơi trên sân nhà trước Brighton, đội bóng vừa loại Man Utd. Dù còn những thời điểm chơi chưa thực sự thuyết phục, chiến thắng trước Barnsley cho thấy chiều sâu đội hình của The Kop dưới thời HLV Arne Slot vẫn đủ để tạo ra khác biệt khi cần thiết.