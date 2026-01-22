Barcelona ngược dòng ấn tượng, Bayern Munich giành vé đi tiếp

Barcelona đã trải qua những giây phút đầy sóng gió trước Slavia Prague. Đội chủ nhà bất ngờ vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 10 nhờ công của Vasil Kusej. Tuy nhiên, sức trẻ của Fermin Lopez đã giúp Barca xoay chuyển cục diện với cú đúp chóng vánh ở các phút 34 và 41.

Một kịch bản hy hữu xảy ra khi Robert Lewandowski vô tình phản lưới nhà ở cuối hiệp một, khiến tỷ số bị quân bình 2-2. Dẫu vậy, đẳng cấp của các ngôi sao xứ Catalan đã được khẳng định trong hiệp hai.

Robert Lewandowski ghi bàn thắng thứ 4 cho Barcelona (Ảnh: Getty).

Dani Olmo lập siêu phẩm sút xa ở phút 63 trước khi Lewandowski lập công chuộc lỗi để ấn định chiến thắng 4-2. Thắng lợi này đưa đoàn quân của HLV Hansi Flick lên vị trí thứ 9 với 13 điểm, áp sát nhóm 8 đội dẫn đầu.

Tiếp đón đối thủ bị đánh giá thấp hơn Union SG trên sân nhà Allianz Arena, Bayern Munich nhập cuộc có phần chệch choạc trong hiệp một. Thậm chí, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Manuel Neuer, đội chủ nhà đã phải nhận bàn thua sớm.

Tuy nhiên, bản lĩnh của gã khổng lồ nước Đức đã lên tiếng đúng lúc sau giờ nghỉ. Phút 51, từ quả phạt góc của Olise, Harry Kane chọn vị trí thông minh đánh đầu mở tỷ số.

Chỉ 2 phút sau, chính tiền đạo người Anh thực hiện thành công quả phạt đền để ấn định thắng lợi 2-0. Dù phải thi đấu thiếu người từ phút 62 do tấm thẻ đỏ của Kim Min Jae, Bayern vẫn bảo toàn được thành quả.

Với 18 điểm sau 7 lượt trận, Bayern Munich trở thành đội bóng thứ hai sau Arsenal chính thức giành vé vào thẳng vòng 1/8 Champions League mùa này.

Harry Kane ăn mừng bàn thắng vào lưới Union SG (Ảnh: Getty).

Cùng với đó, Harry Kane cũng có cho mình 7 pha lập công, vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách “Vua phá lưới” tại Champions League năm nay. Dẫn đầu vẫn đang là Kylian Mbappe với 11 bàn thắng.

Lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 29/1 tới sẽ xác định 6 cái tên còn lại vào thẳng vòng 1/8. Với phong độ hiện tại, cả Bayern Munich và Barcelona đang cho thấy họ là những ứng viên nặng ký cho chức vô địch năm nay.