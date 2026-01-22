Liverpool bay cao, Chelsea bền bỉ trong cuộc đua Champions League

Liverpool thắng đậm trên sân Marseille

Liverpool đã có một đêm thi đấu thăng hoa tại Stade Velodrome, đánh bại Olympique de Marseille với tỷ số 3-0 để vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng UEFA Champions League. Chiến thắng này không chỉ củng cố vị thế của "Lữ đoàn đỏ" mà còn nối dài chuỗi 13 trận bất bại ấn tượng trên mọi đấu trường (thắng 7, hòa 6).

Đội chủ nhà Marseille, dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto De Zerbi, bước vào trận đấu với phong độ cao khi vừa ghi tới 14 bàn trong hai trận gần nhất và từng đánh bại Newcastle hồi tháng 11. Tuy nhiên, Liverpool của Arne Slot đã nhập cuộc thận trọng và suýt chút nữa có bàn mở tỷ số sớm khi Alexis Mac Allister sút chệch cột dọc. Hugo Ekitike cũng đưa bóng vào lưới cho đội khách ngay sau đó, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Liverpool chơi áp đảo dù phải thi đấu trên sân Marseille (Ảnh: Getty).

Marseille gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công, dù Mason Greenwood đã có một quả đá phạt nguy hiểm tạo cơ hội cho Amine Gouiri dứt điểm, buộc thủ thành Alisson phải trổ tài cứu thua. Bước ngoặt của trận đấu đến vào cuối hiệp một khi Dominik Szoboszlai thực hiện một cú sút phạt tinh quái, đưa bóng đi sệt dưới hàng rào và đánh bại thủ môn Geronimo Rulli ở cột gần. Đây là đóng góp bàn thắng thứ sáu của tiền vệ người Hungary trong 5 lần ra sân Champions League gần nhất (4 bàn, 2 kiến tạo).

Sau giờ nghỉ, Marseille thi đấu quyết liệt hơn. Greenwood liên tục thử vận may nhưng đều không thể vượt qua Alisson hoặc bóng đi chệch cột. Trận đấu trở nên cởi mở với nhiều cơ hội được tạo ra. Ekitike bên phía Liverpool dứt điểm dội xà ngang từ đường chọc khe của Szoboszlai, trong khi Hamed Traore của Marseille lại sút vọt xà sau một pha phản công nhanh.

Sức ép của Liverpool cuối cùng đã được cụ thể hóa ở phút 72. Jeremie Frimpong thắng tranh chấp trước Igor Paixao rồi căng ngang khó chịu, khiến Rulli lúng túng phản lưới nhà, nhân đôi cách biệt cho đội khách. Đến cuối trận, Cody Gakpo ấn định tỷ số 3-0 bằng pha dứt điểm gọn gàng sau đường kiến tạo của Ryan Gravenberch.

Mac Allister trong vòng vây của các cầu thủ Marseille (Ảnh: Getty).

Chiến thắng thuyết phục trên đất Pháp giúp Liverpool tiến gần hơn tới tấm vé trực tiếp vào vòng 1/8. Trong khi đó, Marseille sẽ phải chờ tới lượt trận cuối cùng gặp Club Brugge để nuôi hy vọng giành suất play-off, sau trận thua thứ tư liên tiếp trước Liverpool tại đấu trường châu Âu.

Chelsea vào Top 8 sau chiến thắng trước Pafos

Chelsea đã giữ vững cơ hội lọt vào top 8 giai đoạn vòng bảng UEFA Champions League sau khi giành chiến thắng 1-0 trước Pafos tại Stamford Bridge. Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn nối dài chuỗi 15 trận sân nhà liên tiếp bất bại của The Blues tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Sau thất bại trước Atalanta ở lượt trận trước, Chelsea buộc phải thắng cả hai trận còn lại của vòng bảng để chắc suất top 8. Đối đầu với Pafos, đội bóng cũng còn cơ hội giành vé vào vòng play-off, Chelsea đã thể hiện sự áp đảo ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, phải đến phút 11, cú sút đầu tiên của Pedro Neto mới xuất hiện, nhưng bóng đi vọt xà. Ít phút sau, Reece James cũng có pha cứa lòng hiểm hóc nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đội chủ nhà tưởng chừng đã có bàn mở tỷ số khi Enzo Fernandez đánh đầu tung lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi đẩy người của Derrick Luckassen.

Pafos thi đấu quyết liệt trước Chelsea (Ảnh: Getty).

Trong khi Chelsea miệt mài tìm kiếm bàn thắng, Pafos bất ngờ có cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp một. Cú sút của Jaja chạm mạnh vào James đổi hướng rồi dội cột dọc, khiến các cổ động viên Chelsea thót tim. Pha thoát thua này dường như đã đánh thức The Blues, và họ liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành đối phương trước giờ nghỉ. Moisés Caicedo bị Jay Gorter cản phá, Benoît Badiashile đánh đầu chệch cột từ quả tạt của Alejandro Garnacho. Thủ môn người Hà Lan Gorter tiếp tục phải trổ tài để từ chối cú sút xa uy lực của Caicedo và pha dứt điểm của Jorrel Hato.

Thế trận không thay đổi sau giờ nghỉ. Chelsea vẫn kiểm soát hoàn toàn bóng, với sự xuất hiện đầy hứng khởi của tài năng trẻ Estevao. Cầu thủ người Brazil suýt chút nữa đã tạo dấu ấn chỉ sau chưa đầy 10 phút khi cú vô lê đẹp mắt của anh bị Gorter xuất sắc cản phá. Neto và Caicedo cũng lần lượt bị thủ môn này từ chối. Về phía Pafos, các cầu thủ đã chiến đấu kiên cường đến những giây cuối cùng, điển hình là pha lăn xả chặn cú sút của Garnacho ở thời điểm quyết định từ Luckassen.

Cuối cùng, hàng thủ kiên cường của Pafos cũng bị khuất phục ở phút 78. Sau 13 quả phạt góc liên tiếp mới tìm được bàn thắng, điều có thể khiến HLV Liam Rosenior phần nào thất vọng, ông vẫn tỏ rõ niềm vui ngoài đường biên khi Caicedo đánh đầu ghi bàn. Pafos buộc phải dâng cao sau đó nhưng không thể tìm được bàn gỡ, qua đó dừng lại ở 6 điểm trước trận cuối gặp Slavia Praha vào tuần tới. Về phía Chelsea, Rosenior đã thắng 3 trong 4 trận kể từ khi nắm quyền, song một chiến thắng trên sân Napoli để khép lại chiến dịch league phase sẽ là cột mốc quan trọng nhất của ông.