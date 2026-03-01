Liverpool bị Tottenham cầm hòa phút 90, lỡ cơ hội áp sát Man Utd

Liverpool đã bỏ lỡ cơ hội chen chân vào top 4 Ngoại hạng Anh sau khi Tottenham Hotspur ghi bàn muộn để giành trận hòa 1-1 vào rạng sáng 16/3, qua đó ngăn “Lữ đoàn đỏ” có chiến thắng thứ 13 trong 17 lần đối đầu giữa hai đội tại giải đấu.

Sau thất bại nặng nề ở UEFA Champions League hồi giữa tuần và áp lực ngày càng gia tăng từ cuộc chiến trụ hạng đầy bất ngờ, Tottenham bước vào trận đấu tại Anfield với vô vàn khó khăn. Liverpool hiểu rằng họ có cơ hội rút ngắn khoảng cách với top 4 sau khi cả Chelsea lẫn Aston Villa đều thất bại cuối tuần này, và đội chủ nhà đã khởi đầu hoàn hảo khi Dominik Szoboszlai mở tỷ số bằng cú đá phạt tuyệt đẹp ở phút 18.

Dominik Szoboszlai ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số (Ảnh: Getty).

Sau quãng thời gian kiểm soát bóng áp đảo của Liverpool, tiền vệ người Hungary có cơ hội thực hiện một pha đá phạt sở trường từ khoảng cách 24m sau khi Alexis Mac Allister bị Souza phạm lỗi. Szoboszlai đã không mắc sai lầm nào từ tình huống bóng chết, tung cú sút mạnh và xoáy đưa bóng găm thẳng vào góc cao bên trái khung thành, dù thủ môn Guglielmo Vicario đã chạm tay vào bóng.

Sau khi có bàn mở tỷ số, Liverpool suýt nhân đôi cách biệt gần như ngay lập tức khi Ryan Gravenberch xộc thẳng vào vòng cấm Tottenham nhưng lại sút bóng vọt xà. Ít phút sau, người được tin tưởng lĩnh xướng hàng công của The Kop là Cody Gakpo đã tung cú sút thấp buộc Vicario phải đẩy bóng dội cột dọc. Tottenham gặp nhiều khó khăn trong phần lớn hiệp một nhưng kết thúc hiệp đấu khá tích cực khi Richarlison đánh đầu chệch cột trong gang tấc trước khi tiếp tục bị Alisson Becker từ chối bằng một pha cản phá xuất sắc sau quả phạt góc.

HLV Igor Tudor hẳn đã được khích lệ bởi tinh thần chiến đấu mà các học trò thể hiện trong hiệp một, nhưng ông cũng phải dè chừng khi các trận đấu của Liverpool mùa này đã chứng kiến tổng cộng 59 bàn thắng trong hiệp hai, nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh. Rio Ngumoha suýt ghi bàn thứ hai cho Liverpool sau đường chuyền của Jeremie Frimpong, nhưng cú cứa lòng của cầu thủ trẻ này lại đi chệch cột. Tottenham sau đó có cơ hội ở khoảng phút 60 khi Richarlison thắng thế trong pha tranh chấp với Virgil van Dijk, song cú dứt điểm của anh vẫn bị người đồng hương Alisson cản phá.

Sau hơn một giờ thi đấu, HLV Arne Slot tung vào sân ba sự thay đổi, trong đó có Mohamed Salah và Hugo Ekitike. Hai cầu thủ vào sân thay người này suýt tạo ra bàn thắng thứ hai chỉ ít phút sau khi Salah chuyền bóng thuận lợi cho Ekitike, nhưng tiền đạo người Pháp lại với chân không trúng bóng. Salah liên tục khiến hàng thủ Tottenham khốn đốn với những pha di chuyển năng nổ, nhưng đường chuyền quyết định cuối cùng vẫn thiếu chính xác.

Khi trận đấu bước vào những phút cuối, khả năng dứt điểm kém duyên của Liverpool đã giúp Tottenham giành điểm. Đội chủ nhà phải trả giá ở phút 90 khi mối đe dọa lớn nhất bên phía đội khách là Richarlison đã lên tiếng. Cựu tiền đạo Everton được Randal Kolo Muani chuyền bóng, anh khống chế một nhịp trong vòng cấm trước khi dứt điểm tung lưới, khiến các cổ động viên đội khách vỡ òa.

Richarlison mang về bàn gỡ cho Tottenham ở phút 90 (Ảnh: Getty).

Chung cuộc, Liverpool phải trả giá vì sự phung phí cơ hội và vẫn đứng thứ 5, kém Aston Villa hai điểm. Trong khi đó, Tottenham tạm thời nới rộng khoảng cách với nhóm xuống hạng thêm một điểm, dù vẫn chưa có chiến thắng nào tại Ngoại hạng Anh trong năm 2026 và rất cần điểm số này làm bàn đạp để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.