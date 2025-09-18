HLV Simeone bị đuổi khỏi sân trong ngày Atletico thua đau Liverpool

Liverpool tung ra sân đội hình thiên về tấn công với các ngôi sao Wirtz, Salah, Gakpo, Isak. Bên phía đội khách Atletico, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Griezmann, Nico Gonzalez, Raspadori.

Salah tỏa sáng trong chiến thắng của Liverpool (Ảnh: Getty).

Liverpool là đội chơi ép sân hơn và ở phút thứ 4, Salah đá phạt chạm người Andy Robertson vô tình đổi hướng vào lưới khiến thủ môn Oblak chịu thua giúp Liverpool dẫn trước 1-0.

Hai phút sau, Salah bật tường ăn ý với Gravenberch và ngôi sao người Ai Cập xâm nhập vào vòng cấm, vượt qua tới 3 cầu thủ Atletico để đón bóng trước khi sửa lòng vào góc xa đánh bại Oblak, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Liverpool.

Dẫn trước 2 bàn, Liverpool thi đấu khá ung dung và nhường thế trận cho đối thủ. Tuy nhiên đại diện nước Anh tỏ ra đầy sắc sảo trong các đường phản công. Phút 40, Salah dứt điểm căng trúng người thủ môn Oblak.

Đến phút 42, Isak bật tường đưa Wirtz thoát xuống vòng cấm, tiền vệ người Đức đẩy bóng lách qua Oblak nhưng Frimpong ở pha lao vào tiếp ứng lại sút hụt bóng.

Liverpool giành chiến thắng nghẹt thở trên sân Anfield (Ảnh: Getty).

Atletico nỗ lực tấn công và ở cuối hiệp 1, Raspadori phá bẫy việt vị, đột phá bên cánh phải trước khi nhả bóng cho Llorente dứt điểm căng nhắm vào góc xa khiến thủ môn Alisson không cản phá được, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Atletico.

Sang hiệp 2, Liverpool vẫn tỏ ra đầy lợi hại trong các pha phản công. Salah dứt điểm chạm cột dọc ở phút 67 trong thế đối mặt, cả Ekitike và Wirtz đều bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở những khoảng thời gian tiếp theo.

Tới phút 81, Atletico tổ chức tấn công nhanh và Llorente một lần nữa trở thành hung thần của đội chủ nhà với pha dứt điểm chạm chân Mac Allister đổi hướng đánh bại thủ môn Alisson, gỡ hòa 2-2 cho Atletico.

Đội chủ nhà tiếp tục áp đảo, Konate và Kerkez liên tục có các pha đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc. Đến phút 90+2, Szoboszlai thực hiện quả phạt góc và Van Dijk nhảy lên cao hơn Le Normand để đánh đầu tung lưới Oblak, ấn định chiến thắng 3-2 đầy nghẹt thở cho Liverpool.

Trong lúc sân Anfield bùng nổ ăn mừng, một cổ động viên gần khu kỹ thuật đã có hành động trêu chọc khiến HLV Diego Simeone nổi nóng. Chiến lược gia người Argentina tiến lại đối đầu trực diện với người hâm mộ đang cười nhạo ngay trước mặt mình.

HLV Simeone tức giận vì bị cổ động viên Liverpool khiêu khích (Ảnh: Getty).

Ống kính của TNT Sport ghi lại cảnh các nhân viên an ninh phải can thiệp giữ Simeone lại, trước khi các trợ lý trong ban huấn luyện Atletico kéo ông ra xa khỏi khán đài. Sau đó, Simeone còn ra hiệu với trọng tài thứ tư để phản ứng về sự cố, nhưng ông đã nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính Maurizio Mariani.

Sau trận đấu, HLV Simeone bức xúc: "Họ nói nhiều về việc tạo ra một bầu không khí đẹp, nhưng rồi lại xúc phạm tôi từ ngay phía sau khu kỹ thuật, suốt trận đấu.

Không thể biện minh cho phản ứng của tôi, nhưng các bạn không biết thế nào là phải chịu đựng những lời lăng mạ liên tục suốt 90 phút. Họ xúc phạm, làm cử chỉ, còn tôi thì phải giữ im lặng, vì tôi là huấn luyện viên".

Đội hình thi đấu

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Salah, Gakpo, Isak.

Bàn thắng: Robertson 4', Salah 6', Van Dijk 90'+2.

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Lenglet, Le Normand, Galan, Gallagher, Simeone, Barrios, Griezmann, Nico Gonzalez, Raspadori.

Bàn thắng: Llorente 45'+3, 82'.