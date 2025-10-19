Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Xu hướng
Thể thao Bóng đá
Dòng sự kiện : Vòng loại Asian Cup 2027
Liverpool 0-1 Man Utd (hiệp 1): Mbeumo mở tỷ số

Liverpool 0-1 Man Utd (hiệp 1): Mbeumo mở tỷ số

(Dân trí) - Phút thứ 3, Mbeumo xâm nhập vòng cấm địa nhận đường chuyền của Amad và dứt điểm gọn gàng vào góc gần hạ gục Mamardashvili.

Hạo Minh
Hạo Minh